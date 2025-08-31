Κεφαλογιάννης για φωτιές: Ο μηχανισμός λειτούργησε με αποτελεσματικότητα παρότι βρέθηκε στα όριά του

«Ο μηχανισμός λειτούργησε με αποτελεσματικότητα παρότι βρέθηκε στα όριά του», είπε σήμερα ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Κεφαλογιάννης αναφερόμενος τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

«Φέτος είχαμε μέχρι στιγμής περίπου 6.000 ενάρξεις πυρκαγιών. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε περισσότερες και πιο έντονες πυρκαγιές. Το 70-75% οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα, είτε επίτηδες είτε από αμέλεια. Για παράδειγμα η φωτιά στον Υμηττό στην Πανεπιστημιούπολη που ξεκίνησε από παράνομα μελίσσια. Είχαμε φέτος τις περισσότερες συλλήψεις είτε για εμπρησμό είτε από αμέλεια, έχουμε αρκετές προφυλακίσεις. Είναι κακούργημα σε πολλές περιπτώσεις, ίσως αποτέλεσε μέτρο αποτροπής», είπε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός.

«Η διαχείριση των εναέριων γίνεται με βάση τον σχεδιασμό του αρχηγείου», απάντησε σε ερώτημα για πιθανή εμπλοκή πολιτικών παραγόντων στη διάθεση των εναέριων μέσων.

«Είναι ανάλογα με τις βάρδιες, και οι εποχικοί είναι μάχιμοι, και πέραν του 8ωρου, δεν ισχύει ότι έχουμε 18.000 πυροσβέστες και επιχειρούν μόνο οι 6.000», είπε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σε άλλο σημείο.

Πόση έκταση έχει καεί φέτος

Αναφορικά με τις εκτάσεις που έχουν καεί φέτος ο κ. Κεφαλογιάννης διευκρίνισε:

«Είμαστε περίπου στα 450.000 καμένα στρέμματα, πρέπει να δούμε ποια είναι δάση, ποιες βραχώδεις, ποιες χορτολιβαδικές εκτάσεις. Συνήθως τα δάση είναι πολύ μικρό ποσοστό»

Αιχμή στον ΔΕΔΔΗΕ

Αιχμή άφησε ο υπουργός κατά του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) σχετικά με τις πυρκαγιές λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες να γίνονται καθαρισμοί, ιδίως σε κρίσιμα οικοσυστήματα, όπως Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός»

