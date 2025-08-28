Φωτιές: Καλύτερη εικόνα σε Τροιζηνία, Πάργα και Μελιγαλά

Καλύτερη είναι η εικόνα και στις τρεις περιοχές που εκδηλώθηκαν φωτιές νωρίτερα σήμερα. Πρόκειται για την Τροιζηνία, την Πάργα και τον Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν και στις τρεις περιοχές με αποτέλεσμα οι φωτιές να μην απειλούν την ανθρώπινη ζωή καθώς και περιουσίες.

Αναφορικά με την Τροιζηνία, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ τις δυνάμεις συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σχετικά με τη φωτιά στην Πάργα, υπάρχουν δύο εστίες στις οποίες επιχειρεί η Πυροσβεστική. Οι δυνάμεις της έχουν κληθεί στην περιοχή του Αηδονίου και στην περιοχή του Νάρκισσου που βρίσκονται πολύ κοντά. Η άλλη εστία βρίσκεται στον Βουβοπόταμο του Δήμου Πάργας. Συνολικά επιχειρούν 72 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Τέλος, σχετικά με τη φωτιά στον Μελιγαλά, καίει σε κοντινή απόσταση από σπίτια και επί τόπου επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Υπενθυμίζεται πως για την πυρκαγιά εστάλη και μήνυμα από το 112 για εκκένωση.

Διαβάστε επίσης