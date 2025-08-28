Δύο εστίες φωτιάς τώρα στη Μεσσηνία σε Μελιγαλά και Πετρίτσι - Επιχειρούν εναερία μέσα

Δύο εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Αυγούστου στη Μεσσηνία, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά καίει στην περιοχή Ανθούσα του Δήμου Οιχαλίας, όπου επιχειρούν πέντε οχήματα με δώδεκα πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος δέκα ατόμων, καθώς και δύο ελικόπτερα.

Λίγο νωρίτερα, πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο Πετρίτσι του Δήμου Μεσσήνης. Η άμεση αντίδραση της Πυροσβεστικής συνέβαλε ώστε η κατάσταση να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκαλεί ανησυχία.

Οι δυνάμεις παραμένουν και στα δύο σημεία, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Λίγο πριν τις 15:30 ήχησε μήνυμα του 112 προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Σπάρτακος και ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά να απομακρυνθούν προς το κέντρο της πόλης του Μελιγαλά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σπάρτακου και ΒΙ.ΠΕ #Μελιγαλά #Μεσσηνίας απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης του #Μελιγαλά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025

