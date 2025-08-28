Δύο εστίες φωτιάς μαίνονται τώρα στην Πάργα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Διπλό συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου για δύο εστίες φωτιάς που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στην Πάργα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι δυνάμεις της έχουν κληθεί στην περιοχή Αηδόνι και στην περιοχή του Νάρκισσου. Οι δύο περιοχές είναι αρκετά κοντά.
Η φωτιά στο Αηδόνι καίει σε γεωργική έκταση σε ορεινό σημείο και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
