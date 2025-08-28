Ιωάννινα: Φωτιά τώρα σε δύσβατο σημείο στη Λάιστα Ζαγορίου
Η φωτιά καίει πεύκα και βρίσκεται σε πολύ δύσβατο σημείο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο στη Λάιστα Ζαγορίου στο Δήμο Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά καίει σε δασική έκταση και καίγονται πεύκα, ενώ το σημείο έχουν σκεπάσει πυκνοί καπνοί. Για την κατάσβεση στο σημείο μεταβαίνουν 10 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 2 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνει 1 ελικόπτερο.
