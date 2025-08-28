Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια - Τραυματίστηκε πολίτης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελιές στην περιοχή Κανατάδικα στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού. Για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Η ίδια πηγή μάλιστα αναφέρει πως κάτοικος της περιοχής τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.

