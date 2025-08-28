Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια - Τραυματίστηκε πολίτης
Ο τραυματισμένος πολίτης διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας με τραύμα στο πόδι
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στη Βόρεια Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελιές στην περιοχή Κανατάδικα στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού. Για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα.
Η ίδια πηγή μάλιστα αναφέρει πως κάτοικος της περιοχής τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας.
