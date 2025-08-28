Φωτιά στη Λυχναφτιά Τήνου – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην περιοχή της Λυχναφτιάς, στην Τήνο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πολιτική Προστασία του Δήμου Τήνου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νησιού, η οποία, παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, κατάφερε την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Το νέο πύρινο μέτωπο δεν ξέσπασε στο ίδιο σημείο που είχε εκδηλωθεί προηγούμενη φωτιά στην περιοχή. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, λόγω των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.