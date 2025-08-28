Σαλαμίνα: «Κάποιοι είχαν γλέντι και έριξαν πυροτεχνήματα» - Πώς ξέσπασε η φωτιά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική από τη φωτιά που ξέσπασε στα Βασιλικά Σαλαμίνας το βράδυ της Τετάρτης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Σαλαμίνας και την Πολιτική Προστασία του δήμου και αργότερα ήρθαν ενισχύσεις από τον Πειραιά.

Όπως εξηγεί ο κ. Χρήστος Θεοχάρης, κάτοικος – δημοσιογράφος, η άμεση παρέμβαση των δυνάμεων ήταν καίρια ώστε να μην καούν σπίτια και δασική έκταση. Σε ό,τι αφορά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς τονίζει ότι έγινε μετά από ρίψη πυροτεχνημάτων σε γλέντι.

«Κάποιοι είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα και πήρε φωτιά. Η περιοχή είναι κατοικημένη και έχει ελιές, διάσπαρτα πεύκα και ξερόχορτα. Ευτυχώς δεν πέρασε από τον δρόμο γιατί μετά υπάρχουν δασύλια και θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά για να υπογραμμίσει: «Ήταν ανάμεσα στα σπίτια (η φωτιά) αλλά ευτυχώς η Πυροσβεστική της Σαλαμίνας και η Πολιτική Προστασία του δήμου έσωσαν έστω τα σπίτια».

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου (δασοκομάντος), εθελοντές και 15 οχήματα, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.