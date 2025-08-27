Φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βρωμοπούσι - Ήχησε το 112

Επικίνδυνη φωτια ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Βρωμοπούσι της Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.

Στις 21:45 ήχησε μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Λόγω της φωτιάς, διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη.