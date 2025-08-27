Φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βρωμοπούσι - Ήχησε το 112
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση
Επικίνδυνη φωτια ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Βρωμοπούσι της Σαλαμίνας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση, ενώ κοντά υπάρχουν κατοικίες.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.
Στις 21:45 ήχησε μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Λόγω της φωτιάς, διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη.
