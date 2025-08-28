Αποκλειστικό Newsbomb: Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού πίσω από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

Στη Σαλαμίνα, σε υπό ανέγερση οικοδομή ιδιοκτησίας Επικελευστή του Πολεμικού Ναυτικού, ξέσπασε η φωτιά η ποια λίγο έλειψε να πάρει δραματικές διαστάσεις.

Η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια ρίψης πυροτεχνημάτων σε γιορτή που είχε στηθεί στον χώρο.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, καίγοντας περίπου 25 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης και προκαλώντας ζημιές σε δύο εγκαταλελειμμένες αποθήκες, σε άγνωστο αριθμό Ι.Χ. οχημάτων καθώς και σε μία βάρκα.

Ο ίδιος ο Επικελευστής προσήχθη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό.

Η φωτιά κατασβέστηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, που απέτρεψαν τα χειρότερα.