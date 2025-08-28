Φωτιά τώρα στην Τροιζήνα - Για την κατάσβεση επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας.
Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείου επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.
