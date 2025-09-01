Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Θα υπάρξει κάποια ενίσχυση στο εισόδημα των πυροσβεστών»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης μιλώντας στην εκπομπή στο «Action Τώρα» για το ζήτημα των πυρκαγιών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν αυξήσεις στους πυροσβέστες.

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι πυροσβέστες υπερβάλλουν εαυτόν για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενώ φέτος κάηκαν 450.000 στρέμματα σε 6.400 πυρκαγιές. Τα δασικά στρέμματα ήταν ένα μικρό ποσοστό αυτών, ξεκαθάρισε ο υπουργός, καθώς πρόκειται κυρίως για χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης σημείωσε ότι το εισόδημα των πυροσβεστών έχει ήδη ενισχυθεί, αφού πρόσφατα διπλασιάστηκαν τα εκτός έδρας, δόθηκε αύξηση 100 ευρώ ενώ και τα επιδόματα θα αποδίδονται νωρίτερα.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινώσει περαιτέρω αυξήσεις στους μισθούς τους ο πρωθυπουργός στην επερχόμενη ΔΕΘ.