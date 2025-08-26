Κεφαλογιάννης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής μάχης με τις πυρκαγιές

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας κατά των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που κατακαίνε την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η συνδρομή πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair CL-415 και 20 δασοκομάντος των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Η αποστολή της Ελλάδας

Σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, τα ελληνικά πληρώματα επιχειρούν ήδη στην Πορτογαλία με τα Canadair, ενώ στην Ισπανία έχει αναπτυχθεί επίλεκτη ομάδα δασοκομάντος. Οι δυνάμεις αυτές θα παραμείνουν στις πληγείσες περιοχές μέχρι τις 28 Αυγούστου, ενισχύοντας τις τοπικές αρχές στη μάχη με τις φλόγες.

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης προς τις πληγείσες χώρες, συνδράμει ενεργά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).



??… pic.twitter.com/csGfVjqJ9Y — GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) August 25, 2025

«Η κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί συνεργασία, αλληλεγγύη και ενότητα. «Η μάχη με την κλιματική κρίση δεν έχει σύνορα. Στηριζόμαστε στις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ευρωπαϊκή διάσταση

Η κινητοποίηση της Ελλάδας εντάσσεται στον ευρύτερο μηχανισμό συνδρομής που έχει αναπτύξει η ΕΕ για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών. Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη αναδεικνύουν την κοινή πρόκληση που θέτει η κλιματική κρίση, αλλά και τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών.

Διαβάστε επίσης