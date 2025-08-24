Κεφαλογιάννης: Η Πυροσβεστική ενισχύεται με 135 νέους πυροσβέστες

Με 135 νέους πυροσβέστες ενισχύονται οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) σε όλη τη χώρα, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι φέτος δημιουργήθηκαν τέσσερις νέες Ε.ΜΟ.Δ.Ε. σε Ζάκυνθο, Εύβοια, Ηλεία και Χανιά, ενισχύοντας επιχειρησιακά περιοχές με υψηλό δασικό φορτίο και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι προχωρά η ίδρυση της 21ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. στην Καβάλα. Από την Τρίτη 26 Αυγούστου, η νέα μονάδα θα στελεχωθεί με 38 πυροσβέστες, αποτελώντας ακόμη ένα βήμα στη συνολική στρατηγική του υπουργείου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.