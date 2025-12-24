Νέα Υόρκη: Πίτμπουλ επιτέθηκε σε βρέφος 12 μηνών – Δεν το άφηνε από τα σαγόνια του

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Υόρκη, όταν πίτμπουλ επιτέθηκε σε βρέφος 12 μηνών σε πολυσύχναστο δρόμο του Μανχάταν, μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία και βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σκυλί άρπαξε το παιδί από το πόδι και δεν το άφηνε, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του –και φέρεται να είναι η μητέρα του– ακούγεται να εκλιπαρεί τους παρευρισκόμενους να καλέσουν το 911, την ώρα που προσπαθούσε απεγνωσμένα να απομακρύνει το ζώο.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες



Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν, με ορισμένους να κλωτσούν το σκυλί και άλλον να το πιάνει από τον λαιμό σε μια προσπάθεια να το ακινητοποιήσει. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του ζώου τραβούσε το λουρί, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η ένταση στο σημείο κορυφωνόταν.

Το σκυλί, ένα δίχρονο πίτμπουλ που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ονομάζεται «Disco Bubba», άφησε τελικά το παιδί μόνο όταν ένας άνδρας παρενέβη αποφασιστικά για να το αποσπάσει. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για βαθύ τραύμα στο πόδι.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και εξετάζουν τυχόν ευθύνες του ιδιοκτήτη του ζώου.