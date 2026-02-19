Έμιλι Ραταϊκόφσκι και Ρομέν Γαβράς είναι και επίσημα ζευγάρι

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επιβεβαίωσε την σχέση της με τον Ρομέν Γαβράς.

Το διάσημο μοντέλο αιφνιδίασε τους θαυμαστές της δημοσιεύοντας, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρυφερές φωτογραφίες με τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς.

Στην ανάρτησή της η Ραταϊκόφσκι συμπεριέλαβε ένα στιγμιότυπο όπου ο Γαβράς τη φιλά, ενώ εκείνη φορά ένα μαύρο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη. Μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία του ζευγαριού αγκαλιασμένου σε ένα εστιατόριο, ενώ σε άλλα καρέ εμφανίζονται μαζί, σε πιο κοντινά και καλλιτεχνικά πλάνα.

https://www.instagram.com/p/DU8UiZKjuza/

Χωρίς πολλές λέξεις, αλλά με ξεκάθαρα μηνύματα, το νέο ειδύλλιο μόλις έγινε επίσημο.

Αν και αυτή είναι η πρώτη φορά που η Emily Ratajkowski επιβεβαιώνει δημόσια τη σχέση τους, το ζευγάρι έχει απαθανατιστεί μαζί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες. Τον Νοέμβριο, οι δυο τους εθεάθησαν να φιλιούνται στη Νέα Υόρκη, ενώ λίγο καιρό αργότερα έκαναν κοινές διακοπές στο Μεξικό.

Ο Ρομέν Γαβράς είναι γνωστός για τη σκηνοθεσία ταινιών όπως το γαλλικό φιλμ του Netflix «Athena», αλλά και την αγγλόφωνη action-comedy «Sacrifice». Παράλληλα, έχει σκηνοθετήσει μουσικά βίντεο για κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής, όπως ο Jay-Z, η M.I.A. και οι Justice.

Ο σκηνοθέτης έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από την σχέση του με την Dua Lipa το 2023, με το ειδύλλιό τους να λήγει αρκετά γρήγορα, λίγο πριν το τέλος του ίδιου έτους.

