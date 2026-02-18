Μάργκο Ρόμπι: Χορεύει στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και γίνεται viral

Η Μάργκο Ρόμπι σε στιγμιότυπο από τον χορό της στο λιβάδι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Ένα στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη» από την Έμεραλντ Φένελ, με τη Μάργκο Ρόμπι να χορεύει σε ένα λιβάδι, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο William Conacher, ειδικός στην κινησιολογία της ταινίας, η Ρόμπι εμφανίζεται σε ορεινό τοπίο, φορώντας το χαρακτηριστικό φόρεμα της ηρωίδας και χορεύει υπό τους ήχους του εμβληματικού τραγουδιού Wuthering Heights της Kate Bush, με αφορμή την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων.

https://www.instagram.com/reel/DUz1JjwjPw0/

Με τον χορό της, η ηθοποιός φαίνεται να αναπαριστά τη χαρακτηριστική κίνηση από το εμβληματικό βιντεοκλίπ της Kate Bush, σε μια σκηνή που παραπέμπει ευθέως στην αισθητική του τραγουδιού.

Η αυθόρμητη στιγμή της ηθοποιού έγινε γρήγορα viral και συγκεντρώνει θετικά σχόλια από θαυμαστές και χρήστες των social media.

https://www.instagram.com/p/DUz3-evDMGw/

Ρεκόρ στο box office

Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη» από την Έμεραλντ Φένελ κατέγραψε εντυπωσιακή πρεμιέρα στην Ελλάδα, κόβοντας 42.549 εισιτήρια σε 122 αίθουσες την πρώτη εβδομάδα προβολής της (11-18 Φεβρουαρίου).

Η επίδοση αυτή την έφερε στην κορυφή του ελληνικού box office, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού γύρω από την πολυσυζητημένη παραγωγή με πρωταγωνιστές τη Μάργκο Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Σε διεθνές επίπεδο, η ταινία σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας 77 εκατ. δολάρια παγκοσμίως στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.

Η επιτυχία αυτή οδήγησε στο να καλυφθεί ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο το εκτιμώμενο κόστος παραγωγής, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες πρεμιέρες της χρονιάς.

Reminder that Netflix offered $70M more than WB for ‘Wuthering Heights’ but Emerald Fennell and Margot Robbie went with the smaller deal because they wanted a real theatrical release.



The film is now expected to debut with $50 million-plus at the box office. pic.twitter.com/q0BtQDjETw — best of margot robbie (@margotposts) February 12, 2026

Διχασμένες αντιδράσεις και σκληρές κριτικές

Η ταινία έχει προκαλέσει έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις. Μέρος του βρετανικού Τύπου τη χαρακτήρισε «υπερβολικά στυλιζαρισμένη» και «συναισθηματικά κενή», με τους The Times, The Guardian και The Independent να εμφανίζονται ιδιαίτερα αυστηροί στις αξιολογήσεις τους.

Στον αντίποδα, άλλοι κριτικοί μίλησαν για μια τολμηρή, αισθησιακή και πληθωρική κινηματογραφική εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι η Φένελ προσεγγίζει το κλασικό έργο με προσωπική και σύγχρονη ματιά.

