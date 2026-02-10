«Ανεμοδαρμένα Ύψη»: «Η Μπροντέ θα γυρνά στον τάφο της» - Κατακεραυνώνουν την ταινία οι κριτικοί

Ο Jacob Elordi και η Margot Robbie ως «Χίθκλιφ» και «Κάθριν» στην ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Οι «προκλητικές και εξαντλητικές σκηνές σεξ» στα Ανεμοδαρμένα Ύψη έχουν διχάσει τους κριτικούς ενόψει της πρεμιέρας της ταινίας στις 14 Φεβρουαρίου.

Μια μερίδα σινεφίλ χαρακτήρισε τη διασκευή της Emerald Fennell «εκπληκτικά κακή», υποστηρίζοντας ότι η συγγραφέας Έμιλι Μπροντέ θα «στριφογύριζε στον τάφο της» αν έβλεπε το αποτέλεσμα, ενώ άλλοι έκανα λόγο για τη «μεθυστικά ρομαντική» αισθητική της ταινίας.

Η πολυαναμενόμενη παραγωγή, με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie και τον Jacob Elordi, έχει δεχθεί κύμα αρνητικών κριτικών με βαθμολογίες ενός και δύο αστέρων, με τη «Telegraph» να ξεχωρίζει, απονέμοντάς της πέντε αστέρια.

Οι «Times», σε μια αυστηρή κριτική δύο αστέρων, χαρακτήρισαν την ταινία «αυτοϋπονομευόμενη», ασκώντας έντονη κριτική στην ερμηνεία του Elordi ως Χίθκλιφ, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός «μοιάζει απλώς τοποθετημένος μπροστά στην κάμερα», ενώ οι ερωτικές σκηνές περιγράφονται ως «εξαντλητικές και υπερβολικά παρατεταμένες».

Η ερμηνεία της Robbie ως Κάθι, σύμφωνα με την ίδια κριτική, «συνδυάζει Barbie και BDSM (Bondage & Discipline, Submission & Dominance)», σε μια σαφή αναφορά στον εμβληματικό ρόλο της στην ταινία Barbie του 2023, ενώ παράλληλα η ταινία κατηγορήθηκε ότι «παρουσιάζει τους φτωχούς ως σεξουαλικά αποκλίνοντες».

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, δεν έλειψαν και οι θετικές κριτικές. Το BBC, όπως και η Telegraph, επαίνεσε την ταινία, χαρακτηρίζοντάς τη «εντυπωσιακά τολμηρή, αισθησιακή και άγρια».

Η Robbie και ο Elordi ενσαρκώνουν την Catherine Earnshaw και τον Heathcliff, το παθιασμένο ζευγάρι που θεωρείται από τα πιο τραγικά και εμβληματικά ερωτικά δίδυμα της λογοτεχνίας.

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η ταινία, η Fennell ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για πιστή μεταφορά του βιβλίου. Παρά τη διαφάνεια σχετικά με τις αλλαγές, προκλήθηκαν αντιδράσεις, μεταξύ άλλων για κατηγορίες «whitewashing», καθώς ο Elordi υποδύεται έναν χαρακτήρα που περιγράφεται με τσιγγάνικη καταγωγή, σκούρα μαλλιά και μάτια, ενώ η 35χρονη Robbie θεωρείται αρκετά μεγαλύτερη ηλικιακά από την ηρωίδα.

Σε ακόμη μία ιδιαίτερα αυστηρή κριτική ενός αστεριού, η Clarisse Loughrey του «Independent» υποστήριξε ότι οι ερμηνείες των Robbie και Elordi «αγγίζουν τα όρια της παρωδίας», χαρακτηρίζοντας τον Heathcliff «δακρυσμένο ρομαντικό φάντασμα τύπου ροζ λογοτεχνίας».

Αντίστοιχα επικριτικός ήταν και ο Peter Bradshaw της «Guardian», ο οποίος έδωσε δύο αστέρια, περιγράφοντας την ταινία ως «συναισθηματικά κενή αποτυχία που σπαταλά το ταλέντο των Margot Robbie και Jacob Elordi». Όπως έγραψε, η προσέγγιση της Fennell μοιάζει με «πολυτελή αλλά επιφανειακή επίδειξη, ψευδο-ερωτική, ψευδο-ρομαντική και τελικά τεχνητά μελαγχολική».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Kevin Maher των «Times» χαρακτήρισε τη Robbie «Brontë Barbie» σε μια «ρηχή» ταινία που, όπως σημείωσε, «αποτυγχάνει να αποδώσει την πολυπλοκότητα ενός από τα σημαντικότερα γοτθικά μυθιστορήματα της αγγλικής λογοτεχνίας».

Η Beth Webb του «Empire» έμεινε «στη μέση» με μια κριτική τριών αστεριών, σημειώνοντας: «Υπάρχει σαφώς περισσότερη πλοκή στο μυθιστόρημα της Brontë απ’ ό,τι στη μετα-φανταστική εκδοχή της Fennell… Η ταινία δεν χρειάζεται πιο πυκνή αφήγηση, αλλά θα κέρδιζε αν ένιωθε πιο “γείωμένη” — ειδικά όταν η Cathy και ο Heathcliff καβγαδίζουν και κάνουν έρωτα σαν έφηβοι, εναλλάσσοντας πόθο και μίσος».

Η Caryn James του «BBC» γράφει: «Η προσέγγιση της Fennell είναι ένας υπερβολικός κυκλώνας: σέξι, δραματική, μελοδραματική, περιστασιακά κωμική και συχνά μεθυστικά ρομαντική»

Τον Σεπτέμβριο, η Emerald Fennell μίλησε η ίδια για τις σεξουαλικές σκηνές στο βιβλίο και πώς το μυθιστόρημα την «άνοιξε» όταν το διάβασε ως έφηβη.

Όπως είπε: «Έχω εμμονή. Με έχει τρελάνει αυτό το βιβλίο. Ξέρω ότι αν το έκανε κάποιος άλλος, θα ήμουν έξαλλη. Είναι πολύ προσωπικό υλικό για τον καθένα. Είναι πολύ απαγορευμένο. Ο τρόπος που συνδεόμαστε με τους χαρακτήρες είναι πολύ ιδιωτικός… «[Είναι] μια πράξη ακραίου μαζοχισμού να προσπαθείς να κάνεις ταινία κάτι που σημαίνει τόσα πολλά για σένα. Υπάρχει τεράστια δόση σαδομαζοχισμού σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχει λόγος που οι άνθρωποι σοκαρίστηκαν βαθιά από αυτό».

