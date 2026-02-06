Η Μάργκοτ Ρόμπι εντυπωσίασε στην πιο ποιητική εκδοχή «naked dress» που έχει φορέσει μέχρι σήμερα

Ο συμβολισμός πίσω από την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και η σύνδεση με τη συγγραφέα Έμιλι Μπροντέ

Η Μάργκοτ Ρόμπι εντυπωσίασε στην πιο ποιητική εκδοχή «naked dress» που έχει φορέσει μέχρι σήμερα

Η Margot Robbie στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λονδίνο 

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Έλορντι απέδειξαν για ακόμη μία φορά το αψεγάδιαστο στιλ τους σε όλες τις εμφανίσεις τους στις προβολές της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμεραλντ Φένελ.

Η κομψότητά τους πρωταγωνίστησε και στη λαμπερή πρεμιέρα στο Leicester Square του Λονδίνου την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Jacob Elordi,Margot Robbie

Ο Jacob Elordi (αριστερά) και η Margot Robbie (δεξιά) ποζάρουν στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λονδίνο / AP

Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στις πρεμιέρες στο Παρίσι και το Λος Άντζελες, το πρωταγωνιστικό δίδυμο κατάφερε ξανά να πετύχει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στη σύγχρονη κομψότητα και τη γοτθική αισθητική εμπνευσμένη από τη βικτωριανή εποχή, μέσα από τις εμφανίσεις τους στην «βρετανική πρεμιέρα».

Jacob Elordi,Margot Robbie

Ο Jacob Elordi (αριστερά) και η Margot Robbie (δεξιά) ποζάρουν στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λονδίνο / AP

Για ακόμη μία φορά, η υποψήφια για Όσκαρ Μάργκοτ Ρόμπι επέλεξε ένα εντυπωσιακό «naked dress» για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί — ίσως το πιο εντυπωσιακό μέχρι σήμερα.

Η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με δημιουργία από τη συλλογή ready-to-wear Φθινόπωρο 2025 της Τουρκάλας σχεδιάστριας Dilara Fındıkoğlu. Το φόρεμα ήταν κατασκευασμένο από διάφανο ύφασμα, διακοσμημένο με εντυπωσιακά χρυσοπράσινα φτερά και περίτεχνα κεντήματα στο μπούστο. Το συμμετρικό, σχοινένιο κέντημα συνεχιζόταν στη γραμμή Α της φούστας, ενώ ολοκληρωνόταν με μια κομψή ουρά πίσω.

Margot Robbie

Η Margot Robbie στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λονδίνο / AP

Τα αξεσουάρ της ήταν εξίσου εντυπωσιακά, με ιδιαίτερη αναφορά στο βραχιόλι της, το οποίο φαίνεται να αποτελεί —τουλάχιστον— πιστό αντίγραφο ενός κοσμήματος που ανήκε στη Σάρλοτ Μπροντέ και ήταν πλεγμένο από τα μαλλιά των αδελφών της, Αν και Έμιλι Μπροντέ.

Margot Robbie

Η Margot Robbie στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» στο Λονδίνο / AP

«Είναι περισσότερο ένα δημιούργημα. Δεν βλέπετε καν ολόκληρο το αποτέλεσμα, αλλά είναι φτιαγμένο από μαλλιά», δήλωσε στο Who What Wear στο κόκκινο χαλί η ηθοποιός.

«Είναι εμπνευσμένο από αυτό το βραχιόλι», πρόσθεσε δείχνοντας τον καρπό της. «Είναι αντίγραφο του βραχιολιού της Σάρλοτ Μπροντέ, το οποίο πιστεύεται ότι ήταν πλεγμένο από τα μαλλιά της Αν και της Έμιλι Μπροντέ». Όσο για τον συμβολισμό, η Ρόμπι εξήγησε πως «στη βικτωριανή εποχή ήταν σύνηθες να φτιάχνουν κοσμήματα από τα μαλλιά αγαπημένων προσώπων».

Πολλοί σκηνοθέτες και ηθοποιοί έχουν επιχειρήσει να μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη το κλασικό έργο της Έμιλι Μπροντέ, αφηγούμενοι τη σύνθετη και αμφιλεγόμενα ρομαντική ιστορία της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ. Ωστόσο, οι θαυμαστές περίμεναν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη νέα κινηματογραφική εκδοχή.

Αφενός, η Έμεραλντ Φένελ έχει αποκτήσει φήμη για τη τολμηρή και ανατρεπτική σκηνοθετική της ματιά — με την προηγούμενη ταινία της, «Saltburn», να προκαλεί αίσθηση για τις ιδιαίτερα προκλητικές σκηνές της. Αφετέρου, έχει επιλέξει δύο από τους πιο περιζήτητους σταρ της εποχής. Παράλληλα, η εμφανής χημεία της Μάργκοτ και του Τζέικομπ κατά τη διάρκεια της press tour έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό του κοινού για τη νέα μεταφορά του συγγραφικού αριστουργήματος της Μπροντέ.

