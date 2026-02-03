Μάργκο Ρόμπι: Με Chanel εμπνευσμένο από τον κλασικό κινηματογράφο στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Τη θέση της ως μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στο σύγχρονο Hollywood επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορα η Μάργκο Ρόμπι μέσα από μια εμφάνιση που συνδυάζει κινηματογραφική ιστορία και υψηλή μόδα.

Στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2026 στο Παρίσι, η Αυστραλή ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο βελούδινο φόρεμα, εμπνευσμένο από τον εμβληματικό σχεδιασμό που είχε φορέσει η Vivien Leigh στο κλασικό φιλμ «Όσα παίρνει ο άνεμος» (1939).

Η εμφάνιση αυτή λειτούργησε ως άμεση αναφορά στη χρυσή εποχή του Hollywood, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του κινηματογραφικού glamour και τη διαρκή επιρροή του στην παγκόσμια μόδα.

Όταν η μόδα συνομιλεί με την ιστορία

Το φόρεμα φέρει την υπογραφή του οίκου Chanel, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Matthieu Blazy και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η μόδα αντλεί έμπνευση από το παρελθόν χωρίς να χάνει τη σύγχρονη ταυτότητά της.

Η Μάργκο Ρόμπι, αξιοποίησε για ακόμη μία φορά τη μόδα ως μέσο αφήγησης, επιλέγοντας ένα look με σαφές πολιτιστικό και κινηματογραφικό υπόβαθρο.

https://www.instagram.com/reel/DUSqdShiGe4/

Η περιοδεία που κλέβει τις εντυπώσεις

Η περιοδεία προώθησης του «Wuthering Heights» εξελίσσεται σε ένα άτυπο fashion showcase για την ηθοποιό. Κάθε δημόσια εμφάνισή της συνοδεύεται από προσεκτικά επιλεγμένα σύνολα, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να συζητούνται έντονα στον χώρο της μόδας.

Τα νέα looks της Ρόμπι φαίνεται πως θα επισκιάσουν ακόμη και τις εμβληματικές εμφανίσεις της από την εποχή της ταινίας «Barbie», που καθόρισαν την pop αισθητική του 2023.

Με εμφανίσεις που συνδυάζουν κινηματογραφικές αναφορές, ιστορική μνήμη και σύγχρονη αισθητική, η Margot Robbie συνεχίζει την περιοδεία της στις πρεμιέρες της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Φεβρουαρίου.

