Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι

Η ταινία «Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη», μια διασκευή του μυθιστορήματος της Emily Brontë από το 1847, θα κυκλοφορήσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2026

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το trailer της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου της Εμιλί Μπροντέ «Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη» σε ταινία, στην οποία θα πρωταγωνιστήσουν η Μάργκο Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι, με κάποιους να το περιέγραψαν ως «soft πορνό».

Η New York Post σύγκρινε το trailer μέχρι και με τις «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι», λέγοντας ότι «η ταινία βρήκε τον άξιο ανταγωνιστή του».

Η ταινία «Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη», μια διασκευή του μυθιστορήματος της Emily Brontë από το 1847, που αφορά δύο οικογένειες γαιοκτημόνων που ζουν στα βουνά του West Yorkshire, θα κυκλοφορήσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2026 και περιλαμβάνει πολλές ερωτικές σκηνές, εστιάζοντας περισσότερο στη σεξουαλική σχέση μεταξύ των χαρακτήρων της Ρόμπι και του Ελόρντι, της Catherine και του Heathcliff.

Δείτε το trailer:

Το βίντεο διάρκειας ενάμισι λεπτού, που συνοδεύεται από το τραγούδι «Everything is romantic» της Charli xcx από το άλμπουμ της «Brat», δείχνει τον 28χρονο Τζέικομπ Ελόρντι, να ρουφάει δύο φορές τα δάχτυλα της Μάργκο Ρόμπι, καθώς και κάποιον να βάζει το δάχτυλό του στο στόμα ενός ψαριού.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης προκλητικές εικόνες με κρόκους αυγών που τρέχουν στα δάχτυλα κάποιου και ζύμη που πλάθεται με τα χέρια, ενώ υπάρχουν και σκηνές που παραπέμπουν σε BDSM.

«Μόλις είδα το teaser για το #WutheringHeights και είναι πολύ χειρότερο από ό,τι περίμενα... είναι ιδέα μου ή δίνει μια αίσθηση soft porn...;», έγραψε κάποιος στο «X». «Δεν χρειάζεται όλα να είναι πορνογραφικά», έγραψε ένας άλλος. «Έκαναν τον Heathcliff λευκό, την Catherine ξανθιά και πρόσθεσαν BDSM; Αυτό δεν είναι Ανεμοδαρμένα Ύψη», έγραψε ένας τρίτος. Ένας άλλος δυσαρεστημένος θεατής έγραψε: «Δεν ξέρω τι σκεφτόταν η Φένελ (σ.σ. η σκηνοθέτης) με αυτό το έργο, είναι πραγματικά φρικτό και προσβλητικό για το αρχικό υλικό».

Οι χρήστες του διαδικτύου συνέκριναν επίσης το τρέιλερ της ταινίας με τις «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι».

«Το έργο της Έμιλι Μπροντέ μετατράπηκε σε Πενήντα Αποχρώσεις», έγραψε αγανακτισμένα ένας χρήστης στο X. «Δεν ήξερα ότι τα Ανεμοδαρμένα Ύψη ήταν η τέταρτη ταινία της σειράς "Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι"!», σχολίασε ένας άλλος.

Σύμφωνα με το World of Reel, η διασκευή της Φένελ για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» προβλήθηκε σε δοκιμαστική προβολή τον περασμένο μήνα στο Ντάλας και η αντίδραση του κοινού ήταν «ανάμεικτη».

