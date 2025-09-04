Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στα «Ανεμοδαρμένα ύψη» - Δείτε το τρέιλερ

«Θέλεις να σταματήσω;». «Όχι». Τη νέα, σέξι και ιδρωμένη εκδοχή του μυθιστορήματος της Εμιλι Μπροντέ «Τα ανεμοδαρμένα ύψη» φέρνει στη μεγάλη οθόνη η βραβευμένη με Όσκαρ, Εμεραλντ Φένελ. Η πρεμιέρα έχει προγραμματισθεί για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου 2026 και το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της Κάθριν και του Χίθκλιφ απαρτίζουν οι Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι.

Δείτε το teaser:

Το σενάριο υπογράφει η σκηνοθέτρια της ταινίας και βασίζεται στο δημοφιλές μυθιστόρημα το οποίο κυκλοφόρησε το 1847. Στο παρελθόν, το βιβλίο είχε μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ο Γουίλιαμ Γουάιλερ (1939) με τους Λόρενς Ολίβιε και Μέρλ Ομπερον και είχε αποσπάσει υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και πιο πρόσφατα, ο Τομ Χάρντι και η Σάρλοτ Ρίλεϊ πρωταγωνίστησαν σε μια μίνι τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο βιβλίο.

Η Εμεραλντ Φένελ έχει υπογράψει ταινίες σαν το «Υποσχόμενη νέα γυναίκα» και «Saltburn», ενώ η Μάργκο Ρόμπι υποδύθηκε την Μπάρμπι στην ομώνυμη ταινία. Προσεχώς θα τη δούμε στην ταινία του Kogonada, «A big beautiful journey» δίπλα στον Κόλιν Φάρελ. Ο Τζέικομπ Ελόρντι έγινε γνωστός από τη σειρά «Euphoria» και προσεχώς θα τον δούμε στο «Φρανκενστάιν του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και το «The dog stars» του Ρίντλεϊ Σκοτ.