Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: «Δεν εφησυχάζουμε, να δοθεί χρόνος για τις δράσεις»

Υπάρχει ανάγκη για ταχύτερες και αποδοτικότερες επενδύσεις, καθώς πολλοί φορείς διαχείρισης νερού στην Ελλάδα δεν είναι βιώσιμοι, όπως επισημαίνουν ειδικοί

Στις ενέργειες που θα πρέπει να συνεχιστούν ως απάντηση στο πρόβλημα της λειψυδρίας που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση του 11 Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς το διάστημα 22 – 25 Απριλίου.

Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Βαρελίδης, σημείωσε πως «εφέτος είχαμε μια καλή υδρολογική χρονιά σε πολλές περιοχές και αυτό μας δίνει μια ανάσα. Τα προβλήματα είναι δομικά, δεν σχετίζονται καν με την κλιματική αλλαγή.

Η λειψυδρία είναι το “κερασάκι στην τούρτα”. Τα υδρολογικά συστήματα στη χώρα δουλεύουν στα όριά τους. Έχουμε αύξηση της ζήτησης λόγω της αύξησης τουρισμού. Δεν εφησυχάζουμε που κερδίσαμε έναν χρόνο ακόμα λόγω των φετινών βροχών. Δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλω η παροχή νερού. Πρέπει να ενισχυθεί το δίκτυο. Θέλουμε το έργο του Εύρυτου που έχουμε σχεδιάσει, προκειμένου να έχουμε νερό άριστης ποιότητας σε πολύ χαμηλή τιμή».

Αναφερόμενος στην τάση αποκέντρωσης από πλευράς κυβέρνησης, τόνισε πως «είναι σύνθετη η εικόνα, ειδικά στη Θεσσαλία λόγω της άρδευσης, και πρόκειται για μια αναγκαία μεταρρύθμιση. Σαν πολιτεία πρέπει να βρούμε ισορροπημένη λύση με ενιαίο οργανισμό και ενιαία διαχείριση, ώστε να μπει μια τάξη. Μιλάμε για κάτι σύνθετο. Ετοιμάζουμε τη μεταρρύθμιση με ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ ώστε να έχουμε και ύδρευση και άρδευση και στη Θεσσαλονίκη. Να δώσουμε χρόνο να αποδώσουν όσα έχουν γίνει, Να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη για την αδιάλειπτη παροχή νερού σε όλη τη χώρα. Το νερό πρέπει να φτάνει στον καταναλωτή και να συνεχίζει την πορεία του προς την επαναχρησιμοποίηση, πολύ σημαντική όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και ανομβρία. Έχουμε κάνει ενέργειες για να μειώσουμε τις επιπτώσεις της ανομβρίας και να γλιτώσουμε τη λειψυδρία. Δεν εφησυχάζουμε, πρέπει να μας δοθεί ο χρόνος να προχωρήσουμε με τα σχέδιά μας.

Το έργο της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Σκοπός μας είναι να ξεπεράσουμε τα έργα ύψους 200 εκατ. ευρώ. Τα έργα μας συνολικά μέσα στη δεκαετία είναι ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων στην αποχέτευση στην Ψυτάλλεια είναι για την επαναχρησιμοποίηση. Το νερό στην Ελλάδα είναι το φθηνότερο στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα με τον αποδοτικότερο τρόπο. Πολύ σημαντικό οι πρωτοβουλίες για συγχωνεύσεις να κρατήσουν σε σταθερά επίπεδα την τιμή του νερού».

Ο επικεφαλής του τομέα Ενέργειας, Πόρων, Βιομηχανίας & Βιωσιμότητας στην Deloitte, Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, σημείωσε πως «έχουμε 740 φορείς στην Ελλάδα που διαχειρίζονται το νερό, αρκετοί εξ αυτών δεν είναι βιώσιμοι. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις πιο γρήγορα. Υπάρχει μια κυκλικότητα στο νερό. Πρέπει να κινηθούμε άμεσα. Ίδιο πρόβλημα υπήρχε και σε άλλες χώρες.

Εκεί συνένωσαν ώστε μέσα από τις οικονομίες κλίμακας να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό δρομολογείται και εδώ ευτυχώς, από την ΕΥΔΑΠ και την κυβέρνηση. Επενδύσεις που θα αποφέρουν ένα εμπροσθοβαρές αποτέλεσμα ώστε να μην έχουμε προβλήματα διαχείρισης πόρων. Έχουν γίνει βήματα, τα τελευταία δύο με τρία χρόνια το νερό αποτελεί μέρος της συζήτησης».

Η επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα, Μαριάννα Ναθαναήλ, είπε πως «χρειάζεται μία σωστή διακυβέρνηση στο θέμα του νερού. Οι γεωπολιτικές πιέσεις επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, αλλάζει ο τρόπος σχεδίασης των πολιτικών και επενδύσεων. Η συζήτηση για το νερό πρέπει να είναι πιο ολιστική, η κυβέρνηση είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Πρέπει η Ευρώπη να επενδύσει και την περιφέρεια για να δημιουργήσει την κατάλληλη ανάπτυξη. Μέσα στο 2025 – 2027 να επενδύσουμε 17 δισ. ευρώ, με στόχο να κινητοποιήσουμε επενδύσεις πάνω από 40 εκατ. ευρώ. Για την ΕτΕ το νερό δεν είναι θέμα περιβάλλοντος μόνο, αλλά θέμα οικονομικής ανάπτυξης. Η Ελλάδα συμπυκνώνει λίγο την εικόνα της Ευρώπης. Είμαστε σε συνεργασία με τη ΕΥΔΑΠ παρέχοντας χρηματοδότηση και τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα. Υπάρχει επενδυτική ομάδα που συνδιαλέγεται με τους αρμόδιους φορείς. Το νερό είναι στρατηγική προτεραιότητα για την ΕτΕ, να προλάβουμε την κρίση, είμαστε στρατηγικός εταίρος της χώρας».

Διαβάστε επίσης

21:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο Ασυρμάτου

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιριστής της Νάπολι έκανε… άγαλμα τον Ντιέγκο Μαραντόνα στην αυλή του σπιτιού του

21:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Το Ιράν έχει ακόμη περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι λέει ο Λευκός Οίκος»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: «Δεν εφησυχάζουμε, να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει»

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73: Με ηγέτη τον Μπέβερλι έκανε το πρώτο βήμα για την κούπα

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

20:59BOMBER

Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής στο πετρέλαιο κίνησης

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζούσε για 50 χρόνια με τρύπα στην καρδιά: Το ανακάλυψε όταν κατέρρευσε καθώς έκανε ποδηλασία

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αδύνατη η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εν μέσω παραβίασης της εκεχειρίας

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 102 ανακαινισμένα δωμάτια παραδόθηκαν στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, και του Θοδωρή Κυριακού στη Ρώμη

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Κακοποιούσε και απειλούσε τη γυναίκα του με όπλο ενώ κατέγραφε το περιστατικό

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν νεκροί η Ελευθερία και ο 43χρονος πρώην σύντροφός της

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί για τον 43χρονο, τον γνωρίζαμε», λέει ο γιος της 43χρονης

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

20:59BOMBER

Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ