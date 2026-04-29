Νερό: Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ τους τελευταίους 7 μήνες

131 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού περισσότερα σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή, διαθέτει η ΕΥΔΑΠ στους ταμιευτήρες της

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Νερό: Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ τους τελευταίους 7 μήνες

Σημαντική ανάσα για την υδροδότηση της Αττικής καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, καθώς τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ εμφανίζουν εντυπωσιακή αύξηση, πλησιάζοντας ακόμη και στον διπλασιασμό τους σε σχέση με τις αρχές του υδρολογικού έτους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σήμερα, 29 Απριλίου τα συνολικά αποθέματα ανέρχονται σε 771.817.000 κυβικά μέτρα, έναντι 640.610.000 κυβικών μέτρων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή αυξημένα κατά 131.207.000 κυβικά μέτρα.

ΧΑΜΗΛΗ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ακόμη πιο ενδεικτική είναι η εικόνα σε σύγκριση με την έναρξη του υδρολογικού έτους, καθώς την 1η Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα βρίσκονταν στα 402.160.000 κυβικά μέτρα, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε λίγους μήνες σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Η ενίσχυση των αποθεμάτων αποδίδεται στις έντονες και διαδοχικές κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα τον φετινό χειμώνα, προκαλώντας βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις, αλλά ταυτόχρονα «γεμίζοντας» τους βασικούς ταμιευτήρες της πρωτεύουσας: τον Μαραθώνα, την Υλίκη, τον Μόρνο και τον Εύηνο, καθώς και το σύστημα μεταφοράς μέσω της σήραγγας Ευήνου - Μόρνου και των γεωτρήσεων.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα αποθέματα ξεπέρασαν ξανά το «φράγμα» των 700 εκατ. κυβικών μέτρων, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Αύγουστο του 2024.

ΧΑΜΗΛΗ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
«Μεγάλωσε» η λίμνη του Μόρνου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της λίμνης του Μόρνου, που αποτελεί βασική πηγή υδροδότησης της Αθήνας.

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα, η έκτασή της στις 27 Απριλίου 2026 ανήλθε σε 15,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έναντι μέσης τιμής 17,5 km² για την περίοδο 2016-2024, καταγράφοντας μεν απόκλιση -11%, ωστόσο σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026, όταν η επιφάνειά της είχε περιοριστεί στα 13,0 km² (-26%).

Η αύξηση αυτή αποτυπώνει την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων, με τη λίμνη να «ανακτά» μέρος της χαμένης της έκτασης μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Η λειψυδρία παραμένει πρόκληση

Παρά τη βελτίωση, το ζήτημα της λειψυδρίας δεν έχει εκλείψει. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι αυξομειώσεις στα αποθέματα νερού συνδέονται άμεσα με τις ακραίες καιρικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή παρακολούθηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

ΧΑΜΗΛΗ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Η φετινή ανάκαμψη δίνει «ανάσα» στην Αττική, ωστόσο η μακροπρόθεσμη επάρκεια νερού παραμένει ένα στοίχημα που θα κριθεί από τη βιωσιμότητα των υποδομών και τη συνετή χρήση των διαθέσιμων πόρων.

ΧΑΜΗΛΗ Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
