ΗΠΑ: Το παρασκήνιο της καρατόμησης του υπουργού Πολεμικού Ναυτικού - Η διαμάχη με τον Χέγκσεθ

Snapshot Ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζον Φέλαν, απομακρύνθηκε λόγω διαφωνιών με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ για τις αργές ναυπηγικές μεταρρυθμίσεις και τη στενή του σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο υφυπουργός Χουνγκ Κάο, βετεράνος με 25 χρόνια υπηρεσίας, διορίστηκε νέος υπουργός Ναυτικού μετά την αποχώρηση του Φέλαν.

Η απόλυση του Φέλαν συνέβη εν μέσω κρίσιμου ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, όπου το Ναυτικό των ΗΠΑ έχει ανακατευθύνει και καταλάβει 31 πλοία.

Η ένταση μεταξύ Φέλαν και Χέγκσεθ περιλάμβανε διαφωνίες για το πρόγραμμα «Χρυσός Στόλος», που προβλέπει την κατασκευή νέων προηγμένων θωρηκτών με τεχνολογίες αιχμής.

Το όνομα του Φέλαν εμφανίστηκε σε αρχείο πτήσης με το αεροπλάνο του Τζέφρι Έπσταϊν το 2006, όμως φέρεται ότι δεν γνώριζε την ταυτότητα του ιδιοκτήτη και δεν είχε περαιτέρω επαφές μαζί του. Snapshot powered by AI

Ο Υπουργός Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ Τζον Φέλαν απομακρύνθηκε από τη θέση του χθες (22/4), εν μέσω έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσκεθ για τις αργές μεταρρυθμίσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη στενή σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο Φέλαν θα αποχωρούσε «άμεσα», μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση που έγινε παρά το γεγονός ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει αποκλείσει τα λιμάνια του Ιράν, κατά τη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας.

STATEMENT:



Secretary of the Navy John C. Phelan is departing the administration, effective immediately.



On behalf of the Secretary of War and Deputy Secretary of War, we are grateful to Secretary Phelan for his service to the Department and the United States Navy.



We wish… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 22, 2026

Νωρίτερα αναφέρει το CNN, o Χέγκσεθ είχε μια συνομιλία με τον Τραμπ και ενημέρωσε τον Φέλαν ότι έπρεπε να παραιτηθεί ή να απολυθεί, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος. «Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Χέγκεθ συμφώνησαν ότι χρειάζεται νέα ηγεσία στο Ναυτικό», δήλωσε στο CNN ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Εκ μέρους του Υπουργού Πολέμου και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολέμου, είμαστε ευγνώμονες στον Υπουργό Φέλαν για την υπηρεσία του στο Υπουργείο και το Ναυτικό των ΗΠΑ», δήλωσε ο Πάρνελ σε ανάρτηση στο X. «Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες. Ο Υφυπουργός Χουνγκ Κάο θα αναλάβει καθήκοντα Υπουργού Ναυτικού».

Ο Κάο είναι Βιετναμέζος πρόσφυγας που ήρθε στη Βιρτζίνια ως παιδί και αποφοίτησε από τη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ. Υπηρέτησε στην υπηρεσία για 25 χρόνια με αποστολές στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Ο Τραμπ επαίνεσε την προσωπική του ιστορία και την στρατιωτική του εμπειρία όταν ανακοίνωσε τον διορισμό του Κάο για υφυπουργό.

O νέος υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Χουνγκ Καο

Η ανακοίνωση ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική για τον χρόνο που έγινε, καθώς το Ναυτικό διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αποτροπή της διέλευσης ιρανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 31 πλοία για να επιστρέψουν στο λιμάνι και έχουν επίσης καταλάβει δύο πλοία. Ο υπουργός Ναυτικού επιβλέπει περισσότερους από 900.000 ανθρώπους και έχει ετήσιο προϋπολογισμό άνω των 210 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά το τελευταίο διάστημα είχε ένα ακόμη σημαντικό καθήκον: την επίβλεψη του αποκλεισμού του Ορμούζ.

Η διαμάχη για τον «Χρυσό Στόλο»

Πολλαπλές πηγές δήλωσαν στο CNN ότι υπήρχε ένταση εδώ και μήνες μεταξύ του Φέλαν και του Χέγκσεθ, ο οποίος πίστευε ότι ο Φέλαν προχωρούσε πολύ αργά στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στη ναυπηγική βιομηχανία και ήταν επίσης ενοχλημένος από την άμεση επικοινωνία του με τον Τραμπ, την οποία ο Χέγκσεθ θεώρησε ως προσπάθεια να τον παρακάμψει. Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ ήθελε επίσης να αναλάβει τον έλεγχο σημαντικών τομέων για τη ναυπηγική βιομηχανία και τις εξαγορές ναυτικού, μια θέση που συνήθως εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Φέλαν.

Σημείο τριβής ο λεγόμενος «Χρυσός Στόλος», ένα φιλόδοξο ναυτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων, προηγμένων θωρηκτών για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Τα νέα πλοία θα ανήκουν σε μια νέα κλάση που φέρει το όνομά του, ενώ ο στόλος θα είναι εξοπλισμένος με όπλα λέιζερ, ηλεκτρομαγνητικά κανόνια (railguns) και τεχνητή νοημοσύνη. Το πρώτο πλοίο, το «USS Defiant», αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα την κατασκευή του.

Η ταραγμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και του Χέγκσεθ για τη ναυπηγική βιομηχανία στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ, απογοητευμένος από την αργή πρόοδο της ναυπηγικής βιομηχανίας, πείστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ο Φέλαν έπρεπε να αντικατασταθεί και μαζί με τον υπουργό Άμυνας αποφάσισαν να τοποθετήσουν κάποιον που θα κινούνταν πιο γρήγορα, είπε ο αξιωματούχος. Ο Τραμπ είπε στον Χέγκσεθ να «το φροντίσει», επειδή ο Φέλαν είναι υφιστάμενος του υπουργού Άμυνας. Ο Χέγκσεθ έστειλε μήνυμα στον Φέλαν ενημερώνοντάς τον ότι έπρεπε να παραιτηθεί ή να απολυθεί, είπε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, ο Φέλαν ζήτησε επιβεβαίωση από τον ίδιο τον πρόεδρο ή από κάποιον από το στενό του περιβάλλον, σπεύδοντας στους χώρους του Λευκού Οίκου και αναζητώντας αξιωματούχους με τους οποίους είχε σχέσεις, ρωτώντας τους αν είχαν κάποια πληροφορία, είπε ο αξιωματούχος. Στη συνέχεια ζήτησε να συναντηθεί με τον ίδιο τον Τραμπ και πήγε στο λόμπι της Δυτικής Πτέρυγας, όπου ο Τραμπ συναντήθηκε μαζί του για λίγο, επιβεβαιώνοντας την απομάκρυνσή του.

Ο Φέλαν δεν τα πήγαινε καλά με τους αξιωματούχους του Πενταγώνου και το στυλ διοίκησης και ηγεσίας του ήταν «ασύμβατο» με αυτόν των Χέγκσεθ και Φάινμπεργκ, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Νew York Post πηγή των Ρεπουμπλικανών. Ο Φέλαν είναι επιχειρηματίας χωρίς προηγούμενη στρατιωτική θητεία. Eίναι ένας από τους κορυφαίους συλλέκτες έργων τέχνης της χώρας και διηύθυνε μια τεράστια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία. Ως κορυφαίος δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει δώσει περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην εκλογή Ρεπουμπλικανών.

Ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν συγκεντρώσει στο παρελθόν εκατομμύρια δολάρια για την εκστρατεία του Τραμπ προτού επικυρωθεί ως υπουργός Ναυτικού το 2025. «Ο Τζον θα αποτελέσει μια τεράστια δύναμη για τα μέλη του Ναυτικού μας και έναν ακλόνητο ηγέτη στην προώθηση του οράματός μου "Πρώτα η Αμερική ", είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ. «Θα βάλει τις επιχειρήσεις του Ναυτικού των ΗΠΑ πάνω απ' όλα».

Ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει πολλούς ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς από όλες τις υπηρεσίες από τότε που ανέλαβε τα ηνία στο Πεντάγωνο. Η ανακοίνωση της αποχώρησής του έγινε την ίδια εβδομάδα που πραγματοποιήθηκε ένα σημαντικό, ναυτικό συνέδριο, η ετήσια έκθεση Sea-Air-Space του Navy League (Σύνδεσμος Ναυτικού των ΗΠΑ)η μεγαλύτερη έκθεση θαλάσσιας άμυνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φέλαν και άλλα ανώτερα στελέχη του Ναυτικού παρευρέθηκαν και μίλησαν στο συνέδριο.

Η πτήση με το αεροσκάφος του Έπσταϊν

Το CNN είχε αναφέρει προηγουμένως ότι το όνομα του Φέλαν εμφανιζόταν σε ένα αρχείο πτήσης που έδειχνε ότι πέταξε το 2006 με το αεροπλάνο του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Το αρχείο έδειχνε ότι ο Φέλαν πέταξε με τον Έπσταϊν, αρκετούς άλλους χρηματοδότες και έναν επιβάτη που φαινόταν να είναι ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρινέλ, στενός συνεργάτης του Έπσταϊν, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου και σεξουαλική επίθεση όταν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2022.

Ένας στενός φίλος του Φέλαν είπε ότι είχε προσκληθεί να πετάξει με το αεροπλάνο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Bear Stearns, Τζίμι Κέιν, ο οποίος πέθανε το 2021. Ο Φέλαν δεν γνώριζε ότι θα πετούσαν με το αεροπλάνο του Έπσταϊν μέχρι την άφιξή τους, είπε ο στενός φίλος, και ο Φέλαν δεν μίλησε ούτε αλληλεπίδρασε ξανά με τον Έπσταϊν.

Ο Φέλαν ήταν ο πρώτος άνθρωπος εδώ και 15 χρόνια που ηγήθηκε του Ναυτικού χωρίς να έχει υπηρετήσει σε κανέναν κλάδο των ενόπλων δυνάμεων. Η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία του, Rugger Management LLC, εδρεύει στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου ζει ο Τραμπ.