Χέγκσεθ: Θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Αυστηρή προειδοποίηση στο Ιράν να επιλέξει να συμφωνήσει και να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ απήυθυνε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ σε ενημέρωση από το αμερικανικό Πεντάγωνο. Είπε για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν ότι αν οι Ιρανοί κάνουν την λάθος επιλογή τότε θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ αλλά και τους βομβαρδισμούς.

«Υπό τις οδηγίες του προέδρου Τραμπ εμείς στο υπουργείο Πολέμου θα διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Προτιμάμε να το κάνουμε με τον καλό τρόπο μέσω μίας συμφωνίας (...) ή μπορούμε να το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο. Καλούμε την ιρανική ηγεσία να επιλέξει συνετά», τόνισε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Σε πολλά σημεία του λόγου του ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ μιλούσε σε πρώτο πληθυντικό απευθείας προς τους Ιρανούς με προειδοποιήσεις ενώ υπερτόνισε την στρατιωτική ισχύ των Αμερικανών.

Δείτε live την ενημέρωση από το Πεντάγωνο

Ο Πιτ Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι αν και το Ιράν «δημοσίως» αρέσκεται να ισχυρίζεται ότι ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, «δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα». Σημείωσε ότι η απειλή του Ιράν να πυροβολίσει κατά εμπορικών πλοίων «δεν είναι έλεγχος, είναι πειρατεία».

Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ εφαρμόζουν έναν «επιτυχημένο» αποκλεισμό των Στενών και ενεργούν με «λιγότερο από το 10% της ναυτικής δύναμης τους».

«Το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχει την κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από τα Στενά, επειδή διαθέτουμε πραγματικά μέσα και πραγματικές δυνατότητες, και πραγματοποιούμε αυτόν τον αποκλεισμό με λιγότερο από το 10% της ναυτικής δύναμης της Αμερικής. Ο υπολογισμός είναι σαφής. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας ναυτικού. Αυτό είναι πραγματικός έλεγχος», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Στο τέλος της τοποθέτησης του ο Χέγκσεθ είπε ότι οι ΗΠΑ είναι εξοπλισμένες και «έτοιμες για δράση».

