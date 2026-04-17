Bloomberg: Στο Παρίσι θα συζητηθεί η συγκρότηση «Συμμαχίας των Προθύμων» για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τον Κιρ Στάρμερ στα Ηλύσια Πεδία πριν την συνάντηση των ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ. 17 Απριλίου 2026

Snapshot Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας για τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η Γαλλία επιμένει σε συμμετοχή μόνο μη εμπόλεμων χωρών, ενώ η Γερμανία υποστηρίζει τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Η συμμετοχή στην αποστολή θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση της ειρήνης στο Ιράν και την ύπαρξη διεθνούς εντολής.

Η Πρωτοβουλία για την Ελευθερία της Ναυσιπλοΐας θα έχει αυστηρά αμυντικό χαρακτήρα και θα περιλαμβάνει υποστήριξη από ασφαλιστικούς φορείς και προσπάθειες αποναρκοθέτησης.

Η διάσκεψη στο Παρίσι θα συγκεντρώσει ευρωπαίους και διεθνείς ηγέτες για να συζητήσουν τρόπους συνεισφοράς, με πιθανή συμμετοχή και Κινέζων αξιωματούχων.

Την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντιούνται με άλλους ηγέτες στα Ηλύσια Πεδία για μία διάσκεψη για την ασφάλεια της της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναδεικνύει τις διαφωνίες που έχουν προκύψει ανάμεσα σε Παρίσι και Βερολίνο.

Η κύρια διαφωνία μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας επικεντρώνεται στο αν θα συμμετάσχουν οι ΗΠΑ στην αποστολή, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις θέσεις τους και επικαλείται το Bloomberg. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιθυμεί τη συμμετοχή των ΗΠΑ, ενώ η Γαλλία επιμένει ότι θα συμμετάσχουν μόνο «μη εμπόλεμες» χώρες.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των χωρών θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού εξασφαλιστεί η ειρήνη στο Ιράν. Η Ουάσιγκτον δεν προσκλήθηκε στη στο Παρίσι, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Μακρόν, ο Μερτς, ο Στάρμερ και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Άλλοι ηγέτες θα συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε χώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποστολή.

Πριν από τη διάσκεψη, ο Μερτς δήλωσε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ σε οποιαδήποτε μεταπολεμική αποστολή. «Θα το συζητήσουμε περαιτέρω και, αν χρειαστεί, θα καταλήξουμε σε μια απόφαση», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

Διαφωνίες για τον ρόλο των ΗΠΑ

Το Ελιζέ έθεσε τρεις προτεραιότητες: την αποναρκοθέτηση του στενού, τη διασφάλιση ότι τα πλοία δεν θα υπόκεινται σε διόδια για να διέρχονται από το πέρασμα και την προστασία των διεθνών κανόνων της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, δήλωσαν οι πηγές του Bloomberg.

Οι διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ΗΠΑ υπογραμμίζουν πόσο δυσκολεύονται οι Ευρωπαίοι να υιοθετήσουν μια κοινή στάση, μετά την κριτική που τους άσκησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την άρνησή τους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν το Ιράν. Ο Τραμπ πρότεινε επίσης την επιβολή αμερικανικών διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά, κάτι στο οποίο αντιτίθεται η Γαλλία.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς παρευρίσκονται σε ολομέλεια κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της G20 στο Nasrec Expo Centre, στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025. Pool Reuters

Ερωτηθείς για τη θέση του Μερτς, ένας Γάλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν θα συμμετάσχουν στη σημερινή διάσκεψη. Ο Μακρόν βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον Τραμπ και μέχρι στιγμής δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση από την πλευρά των ΗΠΑ. Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε επίσης αυτό το σημείο στον πρόεδρο του Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Στις 8 Απριλίου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, η οποία όμως παραμένει ασταθής, καθώς η Ουάσιγκτον επέβαλε αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι το Ιράν έχει κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να ανακοινωθεί «αρκετά σύντομα».

Θα συζητηθούν οι όροι συμμετοχής σε μία «Συμμαχία των Προθύμων» για τα Στενά

Η Γαλλία έχει ήδη αναπτύξει φρεγάτες, ένα αεροπλανοφόρο, αεροσκάφη και συστήματα αεροπορικής άμυνας στην περιοχή. Η Γερμανία θα μπορούσε να προσφέρει ναρκαλιευτικά ή σκάφη αναγνώρισης, αλλά είναι απίθανο να αναπτύξει φρεγάτες, καθώς αυτές χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια των ανατολικών και βόρειων πλευρών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το γραφείο του Μακρόν ανέφερε ότι Κινέζοι αξιωματούχοι ενδέχεται να συμμετάσχουν στη συνάντηση της Παρασκευής, μαζί με άλλους αξιωματούχους από την Ασία και τη Λατινική Αμερική, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση και πρόθυμοι να συνεισφέρουν, σε ένα πλαίσιο που θυμίζει τη «Συμμαχία των Προθύμων» η οποία συνεδριάζει τακτικά για να καταρτίσει στρατιωτικά σχέδια για μια αποστολή μετά την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η Πρωτοβουλία για την Ελευθερία της Ναυσιπλοΐας θα έχει «αυστηρά αμυντικό χαρακτήρα», σύμφωνα με δήλωση της Βρετανίας και θα συνοδεύεται από την υποστήριξη του ασφαλιστικού κλάδου και θα ενισχύει τις προσπάθειες αποναρκοθέτησης στο στενό.

Ο Μερτς δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο την Πέμπτη ότι οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε γερμανική συνεισφορά περιλαμβάνουν μια διεθνή εντολή, κατά προτίμηση από τα Ηνωμένα Έθνη, ένα ψήφισμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και μια εντολή από το κοινοβούλιο. «Είμαστε ακόμα πολύ μακριά από αυτό συνολικά», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.

