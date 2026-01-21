Blake Lively: «Πλεκτάνη» επικαλούνται οι δικηγόροι του Baldoni - Στο «φως» μηνύματα με την Swift

Τα δικαστικά έγγραφα που παρουσίασαν οι δικηγόροι του Justin Baldoni με τις συνομιλίες της Blake Lively και της Taylor Swift

Newsbomb

Blake Lively: «Πλεκτάνη» επικαλούνται οι δικηγόροι του Baldoni - Στο «φως» μηνύματα με την Swift
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνομιλίες της Blake Lively με την Taylor Swift παρουσίασαν οι δικηγόροι του Baldoni στη δικαστική ακρόαση που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου.

Κατά τη διαδικασία αυτή, ο δικαστής θα εξετάσει τα επιχειρήματα του Baldoni να «απορρίψει» μέρος ή και το σύνολο των κατηγοριών της Lively σε βάρος του - για σεξουαλική παρενόχληση, αντίποινα, παραβίαση συμβολαίου και πρόκληση ψυχικής οδύνης - πριν η υπόθεση φτάσει σε κανονική δίκη.

Τα «καυτά» μηνυμάτα Lively-Swift που παρουσίασαν οι δικηγόροι του Baldoni

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, η Lively αποκάλεσε τον Baldoni — σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us» — «τον ηλίθιο σκηνοθέτη της ταινίας μου» σε μηνύματα προς τη Swift.

Όπως ισχυρίζονται οι δικηγόροι του Baldoni, η ηθοποιός φέρεται να ζήτησε από την Taylor Swift να στηρίξει τις αλλαγές που έκανε στο σενάριο της ταινίας, χωρίς καν να το έχει διαβάσει, τον Απρίλιο του 2023. Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Swift στάθηκε στο πλευρό της.

«Η Swift συμφώνησε να κάνει αυτό που της ζήτησε η Lively, στέλνοντάς της μήνυμα: “Θα κάνω τα πάντα για σένα!!”», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Taylor Swift

Η Taylor Swift / AP

Blake Lively

Η Blake Lively /AP

Τα έγγραφα αναφέρουν επίσης ότι, αφού η Swift υποστήριξε το αναθεωρημένο σενάριο της Lively σε συνάντηση με τον Baldoni στο διαμέρισμα της ηθοποιού, η Lively της έστειλε μήνυμα λέγοντας: «Ήσουν επικά ηρωική σήμερα. Τα διηγήθηκα όλα στον Ryan [Reynolds]. Θυμόμουν συνέχεια πράγματα. Εσύ να βγάζεις πράγματα από το μυαλό σου για μένα και τους φακούς. Αυτός ο κλόουν τα κατάπινε όλα. Και ταυτόχρονα αντιστεκόταν. Είσαι η καλύτερη φίλη στον κόσμο.»

Σε μηνύματα της 26ης Απριλίου 2024, η Lively και η Swift συζητούσαν σχέδιο να χρησιμοποιηθεί το τραγούδι της Swift στο trailer, αναφέρουν τα έγγραφα. «Η Swift έγραψε: “Αν ο Justin ήταν στρατηγικός, θα έλεγε όχι Taylor Swift στο trailer, γιατί αυτό σου δίνει περισσότερη δύναμη πάνω στην ταινία — είναι σύμμαχός σου, όχι δικός του”».

Blake Lively - Justin Baldoni

Η Lively απάντησε: «Έχεις απόλυτο δίκιο… Έπρεπε να τρέξει μακριά από τη μουσική σου… Πόσο χαζό. Ήταν η μόνη του ευκαιρία να δείχνει ότι έχει κάποιο πλεονέκτημα.»

Τον Δεκέμβριο του 2024, λίγο πριν τη δημοσίευση του αποκαλυπτικού άρθρου των New York Times που υποστήριζε ότι ο Baldoni είχε οργανώσει εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της Lively, η Swift της έστειλε μήνυμα: «Νομίζω πως αυτή η σκύλα ξέρει ότι κάτι έρχεται».

Στην απάντησή της — η οποία επίσης περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα — η Lively αρνείται ότι εκείνη και η Swift συζήτησαν εκ των προτέρων το άρθρο των New York Times, ενώ αρνείται επίσης ότι ζήτησε από τη Swift να εγκρίνει το σενάριο χωρίς να το διαβάσει.

«Έστειλα το σενάριο στην Taylor στον δρόμο προς το διαμέρισμά μου, επειδή ο Justin ήταν ακόμα εκεί, και της ζήτησα να το διαβάσει», αναφέρει. «Της είπα ότι δεν ήταν υποχρεωμένη και δεν ήθελα να νιώσει πίεση, αλλά ήλπιζα να το κάνει.»

Αργότερα στα εκτενή έγγραφα, οι δικηγόροι του Baldoni ισχυρίζονται επίσης ότι η Lively υποτιμούσε τον Baldoni και σε άλλους διάσημους φίλους της, όπως τον Ben Affleck και τον Matt Damon. Φέρεται να τους είπε ότι «ξαναέγραψε το σενάριο» και ότι «σκηνοθέτησε κάθε ηθοποιό».

«Δεν δίστασε να δυσφημήσει τον Baldoni στον κύκλο του Χόλιγουντ, περιγράφοντάς τον, για παράδειγμα στον Ben Affleck, ως “χαοτικό κλόουν”», αναφέρουν τα έγγραφα.

Η Swift ενεπλάκη πρώτη φορά στη διαμάχη Lively–Baldoni τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Baldoni κατέθεσε ανταγωγή. Στην κατάθεσή του περιλαμβάνονται μηνύματα στα οποία ισχυρίζεται ότι ένιωσε «πιεσμένος» από τον Ryan Reynolds και την Taylor Swift — τους οποίους η Lively αποκαλούσε τους προστατευτικούς της «δράκους».

«Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο», έγραψε ο δικηγόρος του Baldoni. «Ο Baldoni δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τη Lively. Είχε απέναντί του και τους “δράκους” της — δύο από τις πιο ισχυρές και πλούσιες διασημότητες στον κόσμο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα τριών οχημάτων στη στροφή του αεροδρομίου - Ένας τραυματίας

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμπι Κιν: «Περιμένω “μάχη”, πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός»

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Μάκρη λόγω καθίζησης οδοστρώματος

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα αζήτητα για 5η ημέρα ο άνδρας που πνίγηκε στα ιαματικά των Θερμοπυλών

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Στους 43 οι νεκροί - Σε εθνική απεργία καλεί το συνδικάτο μηχανοδηγών της χώρας

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Τα μεγαλύτερη ύψη βροχής στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Υποχρεωτικές αλυσίδες στην Καρδίτσα - Το χιόνι ξεπέρασε το ένα μέτρο σε ορεινές περιοχές

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος κρίθηκε ο οδηγός της Πόρσε για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας - «Κατέστησε το όχημα φονικό όπλο» είπε η εισαγγελέας

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν θα αναχωρήσει σήμερα για Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

16:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κλειδί για την νίκη η άμυνα και ο έλεγχος του ρυθμού στην επίθεση»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή ενός μήνα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 58χρονος μπήκε στα δικαστήρια ως μάρτυρας και βγήκε με χειροπέδες

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική

16:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Μειώθηκε κατά 6,3% η ανεργία τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024

16:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Megadeth και Sepultura έρχονται στην Πλ.Νερού

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Μανιασμένα κύματα στην Κόστα Αργολίδας: Κινδύνευσε ο άνθρωπος στον μόλο - Βίντεο Newsbomb.gr

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Στο μικροσκόπιο 13 μέλη του κυκλώματος παραποίησης αντλιών καυσίμων - Το βαρύ κατηγορητήριο

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κομμάτι τσιμέντου έπεσε από γέφυρα πάνω σε παμπρίζ αυτοκινήτου

16:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελία κατά του Λούκας Ερναντές για αδήλωτη εργασία και εμπορία ανθρώπων

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Περιοριστικά μέτρα και αποζημιώσεις αντί για μαζικό εμβολιασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:41ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Πέμπτη στην Αττική

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

15:25ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Διχογνωμία των προγνωστικών μοντέλων για τον αυριανό καιρό στην Αττική – Συνεχίζονται οι ακραίες καταιγίδες ή ύφεση των φαινομένων;

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Νταβός - Πόσο ανόητοι ήμασταν μετά τον Β΄ ΠΠ που δώσαμε πίσω τη Γροιλανδία

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Ιταλία: Ο κυκλώνας Χάρι σήκωσε «τσουνάμι» μέσα στις πόλεις

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώσεις σπιτιών κοντά στο ρέμα Πικροδάφνης

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή οχήματος μετά τα διόδια Αφιδνών - Καθυστερήσεις στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν θα αναχωρήσει σήμερα για Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

11:10LIFESTYLE

Η επόμενη μέρα στον Ant1 για την Άννα Λιβαθυνού

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Αποκαλύφθηκε η αιτία του ξαφνικού θανάτου του 29χρονου γκρανμέτρ στο σκάκι

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Βροχή ενός μήνα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωκοινοβούλιο: «Παγώνει» τη συμφωνία με την Mercosur - Την στέλνει στο ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε.

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ