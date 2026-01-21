Blake Lively: «Πλεκτάνη» επικαλούνται οι δικηγόροι του Baldoni - Στο «φως» μηνύματα με την Swift

Συνομιλίες της Blake Lively με την Taylor Swift παρουσίασαν οι δικηγόροι του Baldoni στη δικαστική ακρόαση που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου.

Κατά τη διαδικασία αυτή, ο δικαστής θα εξετάσει τα επιχειρήματα του Baldoni να «απορρίψει» μέρος ή και το σύνολο των κατηγοριών της Lively σε βάρος του - για σεξουαλική παρενόχληση, αντίποινα, παραβίαση συμβολαίου και πρόκληση ψυχικής οδύνης - πριν η υπόθεση φτάσει σε κανονική δίκη.

Τα «καυτά» μηνυμάτα Lively-Swift που παρουσίασαν οι δικηγόροι του Baldoni

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, η Lively αποκάλεσε τον Baldoni — σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us» — «τον ηλίθιο σκηνοθέτη της ταινίας μου» σε μηνύματα προς τη Swift.

Όπως ισχυρίζονται οι δικηγόροι του Baldoni, η ηθοποιός φέρεται να ζήτησε από την Taylor Swift να στηρίξει τις αλλαγές που έκανε στο σενάριο της ταινίας, χωρίς καν να το έχει διαβάσει, τον Απρίλιο του 2023. Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Swift στάθηκε στο πλευρό της.

«Η Swift συμφώνησε να κάνει αυτό που της ζήτησε η Lively, στέλνοντάς της μήνυμα: “Θα κάνω τα πάντα για σένα!!”», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Taylor Swift / AP

Η Blake Lively /AP

Τα έγγραφα αναφέρουν επίσης ότι, αφού η Swift υποστήριξε το αναθεωρημένο σενάριο της Lively σε συνάντηση με τον Baldoni στο διαμέρισμα της ηθοποιού, η Lively της έστειλε μήνυμα λέγοντας: «Ήσουν επικά ηρωική σήμερα. Τα διηγήθηκα όλα στον Ryan [Reynolds]. Θυμόμουν συνέχεια πράγματα. Εσύ να βγάζεις πράγματα από το μυαλό σου για μένα και τους φακούς. Αυτός ο κλόουν τα κατάπινε όλα. Και ταυτόχρονα αντιστεκόταν. Είσαι η καλύτερη φίλη στον κόσμο.»

Σε μηνύματα της 26ης Απριλίου 2024, η Lively και η Swift συζητούσαν σχέδιο να χρησιμοποιηθεί το τραγούδι της Swift στο trailer, αναφέρουν τα έγγραφα. «Η Swift έγραψε: “Αν ο Justin ήταν στρατηγικός, θα έλεγε όχι Taylor Swift στο trailer, γιατί αυτό σου δίνει περισσότερη δύναμη πάνω στην ταινία — είναι σύμμαχός σου, όχι δικός του”».

Η Lively απάντησε: «Έχεις απόλυτο δίκιο… Έπρεπε να τρέξει μακριά από τη μουσική σου… Πόσο χαζό. Ήταν η μόνη του ευκαιρία να δείχνει ότι έχει κάποιο πλεονέκτημα.»

Τον Δεκέμβριο του 2024, λίγο πριν τη δημοσίευση του αποκαλυπτικού άρθρου των New York Times που υποστήριζε ότι ο Baldoni είχε οργανώσει εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον της Lively, η Swift της έστειλε μήνυμα: «Νομίζω πως αυτή η σκύλα ξέρει ότι κάτι έρχεται».

Στην απάντησή της — η οποία επίσης περιλαμβάνεται στα δικαστικά έγγραφα — η Lively αρνείται ότι εκείνη και η Swift συζήτησαν εκ των προτέρων το άρθρο των New York Times, ενώ αρνείται επίσης ότι ζήτησε από τη Swift να εγκρίνει το σενάριο χωρίς να το διαβάσει.

«Έστειλα το σενάριο στην Taylor στον δρόμο προς το διαμέρισμά μου, επειδή ο Justin ήταν ακόμα εκεί, και της ζήτησα να το διαβάσει», αναφέρει. «Της είπα ότι δεν ήταν υποχρεωμένη και δεν ήθελα να νιώσει πίεση, αλλά ήλπιζα να το κάνει.»

Taylor Swift calls Justin Baldoni a ‘bitch’ with a ‘tiny violin’ in bombshell text to Blake Lively https://t.co/2nRdb0jyI7 pic.twitter.com/3IbwHJjpdw — Page Six (@PageSix) January 21, 2026

Αργότερα στα εκτενή έγγραφα, οι δικηγόροι του Baldoni ισχυρίζονται επίσης ότι η Lively υποτιμούσε τον Baldoni και σε άλλους διάσημους φίλους της, όπως τον Ben Affleck και τον Matt Damon. Φέρεται να τους είπε ότι «ξαναέγραψε το σενάριο» και ότι «σκηνοθέτησε κάθε ηθοποιό».

«Δεν δίστασε να δυσφημήσει τον Baldoni στον κύκλο του Χόλιγουντ, περιγράφοντάς τον, για παράδειγμα στον Ben Affleck, ως “χαοτικό κλόουν”», αναφέρουν τα έγγραφα.

Η Swift ενεπλάκη πρώτη φορά στη διαμάχη Lively–Baldoni τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Baldoni κατέθεσε ανταγωγή. Στην κατάθεσή του περιλαμβάνονται μηνύματα στα οποία ισχυρίζεται ότι ένιωσε «πιεσμένος» από τον Ryan Reynolds και την Taylor Swift — τους οποίους η Lively αποκαλούσε τους προστατευτικούς της «δράκους».

«Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο», έγραψε ο δικηγόρος του Baldoni. «Ο Baldoni δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τη Lively. Είχε απέναντί του και τους “δράκους” της — δύο από τις πιο ισχυρές και πλούσιες διασημότητες στον κόσμο».

