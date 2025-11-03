Justin Baldoni - Blake Lively: Οριστικό τέλος στην αγωγή 400 εκατ. ευρώ κατά της ηθοποιού
«Πλήρης νίκη και απόλυτη δικαίωση», λένε οι δικηγόροι της Lively
Η αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Justin Baldoni για δυσφήμηση εναντίον της Blake Lively έλαβε επίσημα τέλος, αφού ο ηθοποιός δεν υπέβαλε εγκαίρως τροποποιημένη καταγγελία πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Lewis Liman υπέγραψε νέα δικαστική απόφαση, αναφέροντας ότι ο 41χρονος Baldoni και οι συνενάγοντές του από την εταιρεία παραγωγής Wayfarer Studios άφησαν να παρέλθει η προθεσμία που είχε οριστεί μετά την απόρριψη της υπόθεσής τους τον περασμένο Ιούνιο.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το «People», ο δικαστής είχε επικοινωνήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις 17 Οκτωβρίου, προειδοποιώντας τα πως θα προχωρούσε σε τελική απόφαση εάν δεν υπάρξει απάντηση. Από όλες τις πλευρές, μόνο η 38χρονη ηθοποιός ανταποκρίθηκε, ζητώντας να εκδοθεί οριστική απόφαση, αλλά να παραμείνει ενεργό το αίτημά της για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων — κάτι που ο δικαστής αποδέχθηκε.
Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση.
Η πρόσφατη δικαστική ήττα του Justin Baldoni αποτελεί το νεότερο επεισόδιο στη νομική αντιπαράθεση που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Blake Lively τον μήνυσε για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us» και για εκστρατεία δυσφήμησης σε βάρος της — κατηγορίες τις οποίες ο Baldoni έχει αρνηθεί. Η αρχική αγωγή της Lively παραμένει ενεργή και η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί το 2026.
Όπως είχε μεταδώσει το PEOPLE, ο Baldoni είχε καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Lively, του συζύγου της Ryan Reynolds και της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών τους, κατηγορώντας τους για εκβιασμό και δυσφήμηση.
Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε πλήρως την αγωγή στις 9 Ιουνίου, όπως και μια ξεχωριστή αγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων του Baldoni κατά των «New York Times» για συκοφαντική δυσφήμηση.
Οι δικηγόροι της 38χρονης ηθοποιού, Esra Hudson και Mike Gottlieb, χαρακτήρισαν την απόφαση του δικαστηρίου «πλήρη νίκη και απόλυτη δικαίωση» για τη Lively.
«Όπως είπαμε από την πρώτη μέρα, η αγωγή των “400 εκατομμυρίων δολαρίων” ήταν μια απάτη, και το δικαστήριο το αντιλήφθηκε πλήρως», ανέφεραν στη δήλωσή τους.