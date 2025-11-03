Justin Baldoni - Blake Lively: Οριστικό τέλος στην αγωγή 400 εκατ. ευρώ κατά της ηθοποιού

Η αγωγή των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει ο Justin Baldoni για δυσφήμηση εναντίον της Blake Lively έλαβε επίσημα τέλος, αφού ο ηθοποιός δεν υπέβαλε εγκαίρως τροποποιημένη καταγγελία πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής Lewis Liman υπέγραψε νέα δικαστική απόφαση, αναφέροντας ότι ο 41χρονος Baldoni και οι συνενάγοντές του από την εταιρεία παραγωγής Wayfarer Studios άφησαν να παρέλθει η προθεσμία που είχε οριστεί μετά την απόρριψη της υπόθεσής τους τον περασμένο Ιούνιο.

Justin Baldoni loses $400M lawsuit against Blake Lively after missing court deadline. Read more: https://t.co/7bc1KZchnH pic.twitter.com/cV3s9hZvMC

— Complex (@Complex) November 1, 2025



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το «People», ο δικαστής είχε επικοινωνήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις 17 Οκτωβρίου, προειδοποιώντας τα πως θα προχωρούσε σε τελική απόφαση εάν δεν υπάρξει απάντηση. Από όλες τις πλευρές, μόνο η 38χρονη ηθοποιός ανταποκρίθηκε, ζητώντας να εκδοθεί οριστική απόφαση, αλλά να παραμείνει ενεργό το αίτημά της για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων — κάτι που ο δικαστής αποδέχθηκε.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση.

Justin Baldoni's $400 Million Countersuit Against Blake Lively and Ryan Reynolds Officially Ended by Judge After Missed Deadline https://t.co/evuT0NXqN0

— People (@people) November 3, 2025



Η πρόσφατη δικαστική ήττα του Justin Baldoni αποτελεί το νεότερο επεισόδιο στη νομική αντιπαράθεση που ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Blake Lively τον μήνυσε για ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us» και για εκστρατεία δυσφήμησης σε βάρος της — κατηγορίες τις οποίες ο Baldoni έχει αρνηθεί. Η αρχική αγωγή της Lively παραμένει ενεργή και η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί το 2026.

Justin Baldoni vows to keep his legal battle against Blake Lively going after his $400 million defamation lawsuit against her and Ryan Reynolds was thrown out.



“Ms. Lively and her team’s predictable declaration of victory is false, so let us be clear about the latest ruling,”… pic.twitter.com/7KaPFLz8mJ

— Variety (@Variety) June 10, 2025



Όπως είχε μεταδώσει το PEOPLE, ο Baldoni είχε καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Lively, του συζύγου της Ryan Reynolds και της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών τους, κατηγορώντας τους για εκβιασμό και δυσφήμηση.

Ο δικαστής, ωστόσο, απέρριψε πλήρως την αγωγή στις 9 Ιουνίου, όπως και μια ξεχωριστή αγωγή ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων του Baldoni κατά των «New York Times» για συκοφαντική δυσφήμηση.

Οι δικηγόροι της 38χρονης ηθοποιού, Esra Hudson και Mike Gottlieb, χαρακτήρισαν την απόφαση του δικαστηρίου «πλήρη νίκη και απόλυτη δικαίωση» για τη Lively.

«Όπως είπαμε από την πρώτη μέρα, η αγωγή των “400 εκατομμυρίων δολαρίων” ήταν μια απάτη, και το δικαστήριο το αντιλήφθηκε πλήρως», ανέφεραν στη δήλωσή τους.

Διαβάστε επίσης