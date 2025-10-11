Ryan Raynolds: Αποκάλυψε ποιος θα ήταν ο μόνος λόγος που δεν θα έκανε 4 παιδιά με την Blake Lively

Ο Ryan Reynolds απέδειξε για άλλη μια φορά ότι το χιούμορ του είναι αστείρευτο, μιλώντας για τη ζωή του ως πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Σε συνέντευξή του στο «Late Night With Seth Meyers», ο 48χρονος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο μικρός Olin, το νεότερο μέλος της οικογένειας που γεννήθηκε το 2023, έκανε την οικογενειακή τους ζωή… πολύ πιο «ζωντανή» από ό,τι περίμεναν.

Ο Ryan Raynolds και η Blake Lively / AP

«Αν ο Olin είχε γεννηθεί πρώτος, δεν θα είχαμε τέσσερα παιδιά. Ούτε κατά διάνοια», είπε γελώντας ο πρωταγωνιστής του «Deadpool». «Θα είχα στειρωθεί από μόνος μου», πρόσθεσε αστειευόμενος ο ηθοποιός.

Ο Reynolds και η σύζυγός του, Blake Lively έχουν επίσης τρεις κόρες – την James, την Inez και τη Betty. Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, η διαφορά είναι εμφανής: «Οι κόρες μου είναι τόσο διαχειρίσιμες. Από την άλλη, ο γιος μου θέλει να σπάσει τα πάντα!»

Με το γνωστό του αυτοσαρκαστικό ύφος, πρόσθεσε: «Ο Olin ήρθε στον κόσμο με τρία πράγματα στο μυαλό του – βία, μηχανές και… στήθη».

Why Ryan Reynolds ‘would never’ have had 4 kids with Blake Lively if son Olin was born first https://t.co/j0TW8Bxono pic.twitter.com/4JSeDwGtZW — Page Six (@PageSix) October 10, 2025

Η Blake Lively, από την πλευρά της, είχε μιλήσει πρόσφατα με τρυφερότητα για τον μικρό της γιο, λέγοντας: «Κάθε φορά που μπαίνω στο δωμάτιο, φωνάζει "Mama, my love!". Είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο».

Η ηθοποιός περιέγραψε το σπίτι τους ως «απόλυτο χάος», αλλά γεμάτο αγάπη και γέλιο. Μάλιστα, παρομοίασε την κόρη της Betty με τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και την Jennifer Lawrence, λέγοντας: «Είναι ξεκαρδιστική, αλλά σίγουρα θα κυβερνήσει τον κόσμο με σιδερένια πυγμή».

Η Lively, η οποία αποφεύγει να εκθέτει τα παιδιά της στα φώτα της δημοσιότητας, διανύει μια δύσκολη περίοδο λόγω της δικαστικής διαμάχης με τον συμπρωταγωνιστή της στο «It Ends With Us», Justin Baldoni.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, τα τέσσερα παιδιά της παραμένουν το «καταφύγιο» της: «Ό,τι κι αν συμβαίνει, αυτά είναι η σωτηρία μου κάθε μέρα».

