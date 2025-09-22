Blake Lively: Γιόρτασε την 18η επέτειο του «Gossip Girl» με φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς

Η ανάρτηση της ηθοποιού από τα backstage της σειράς «Gossip Girl»

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Blake Lively: Γιόρτασε την 18η επέτειο του «Gossip Girl» με φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς

Η Μπλέικ Λάιβλι

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπλέικ Λάιβλι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από παλιές, ανέκδοτες φωτογραφίες του «Gossip Girl» για να γιορτάσει την 18η επέτειο από την πρεμιέρα της σειράς.

«Το καλοκαίρι που το Gossip Girl έγινε 18…», έγραψε στη λεζάντα. «Αυτή η σειρά ήταν το σχολείο μου, η ζωή μου, η σκληρή δουλειά μου, τα ξενύχτια και τα πρωινά μου ξυπνήματα, ο δάσκαλός μου. Η Νέα Υόρκη και τα Silvercup Studios (και μερικές φορές το Παρίσι) ήταν το πανεπιστήμιό μου για ΕΞΙ χρόνια. Τόσες αναμνήσεις. Τι. Δεκαετία. Τι Πανεπιστήμιο».

Το slideshow που δημοσίευσε η Blake Lively περιλάμβανε σπάνιες φωτογραφίες από τα παρασκήνια του Gossip Girl, καθώς και στιγμές των πρωταγωνιστών της σειράς από τα γυρίσματα. Η Lively εμφανίζεται σε πολλές από αυτές μαζί με τη Λέιτον Μίστερ
αναδεικνύοντας τον δεσμό τους ως Σερίνα και Μπλερ.

Άλλες φωτογραφίες τη δείχνουν με τον Έντ Γουέστγουικ και τον Τσέις Κρόφορντ, καθώς και μία λήψη της δίπλα στον Πεν Μπάντγκλεϊ — συμπρωταγωνιστή της και πρώην σύντροφό της.

Τα τελευταία χρόνια, η Λάιβλι έχει αναστοχαστεί σχετικά με την πολιτιστική επιρροή της σειράς, ιδιαίτερα στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ELLE τον Ιούλιο, με αφορμή την προώθηση του brand περιποίησης μαλλιών της, «Blake Brown», θυμήθηκε πώς τα ατημέλητα κυματιστά μαλλιά της Σερίνα έγιναν ένα από τα πιο πολυζητημένα χτενίσματα της δεκαετίας του 2000.

https://www.instagram.com/p/DO51upjjtiC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ίσως ένα μέρος της επιτυχίας να οφείλεται στο ότι υπήρχε μια οικειότητα και άνεση, επειδή βρισκόσουν κάθε εβδομάδα στο “σπίτι” κάποιου», είπε. «Μαθαίνεις έναν άνθρωπο, έναν χαρακτήρα, ένα στυλ, μια εμφάνιση. Ήταν και κάτι στο οποίο ήθελες να μοιάσεις, γιατί οι περισσότεροι δεν ντύνονται και δεν φτιάχνουν τα μαλλιά τους κάθε μέρα. Ούτε εγώ φτιάχνω τα μαλλιά μου κάθε μέρα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου κατά Τσίπρα: "Δεν υπάρχει νέος και παλιός παρά μόνο ένας πατριωτισμός - Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παρά ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Καλύτερος προπονητής της Super League ο Μεντιλίμπαρ

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

20:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Πέλκα - Υπέστη θλάση και μένει εκτός μέχρι τη διακοπή

20:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Με όπλο την Τεχνητή Νοημοσύνη καταπολεμά τη φοροδιαφυγή

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

20:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Μποτσουάνα: Δημόσια αργία μετά το ιστορικό χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 65χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από μέρες - Τον εντόπισε γείτονάς του

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πασιατάς: Πώς σώθηκε από θαύμα ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Blake Lively: Γιόρτασε την 18η επέτειο του «Gossip Girl» με αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς

19:38LIFESTYLE

Τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη έχουν γίνει το απόλυτο viral στο TikTok

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Είναι τσίρκο», λέει το Ισραήλ

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» – Απείλησε και χτύπησε τη γυναίκα του

19:16LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη μετά τον θάνατο του συζύγου της: Είμαι καλά, έχω αρχίσει και βρίσκω τον εαυτό μου

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ λέει ότι θα εμποδίσει τον στολίσκο της Γάζας να παρακάμψει τον αποκλεισμό της περιοχής

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία για τους ωκεανούς: Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη για την Προστασία των Ανοιχτών Θαλασσών

19:11LIFESTYLE

Πρισίλα Πρίσλεϊ: «Η ζωή μου ήταν η δική του ζωή» - Η εξομολόγηση για τις απιστίες του Έλβις και πώς επηρέασαν τον γάμο τους

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Πασιατάς: Πώς σώθηκε από θαύμα ο τελευταίος μάρτυρας στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 65χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από μέρες - Τον εντόπισε γείτονάς του

18:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενίσχυσης - Πότε θα γίνει η καταβολή

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

20:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» – Απείλησε και χτύπησε τη γυναίκα του

19:38LIFESTYLE

Τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη έχουν γίνει το απόλυτο viral στο TikTok

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Live update: Ιστορική συνεδρίαση στον ΟΗΕ για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - «Είναι τσίρκο», λέει το Ισραήλ

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

20:22LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου έκλεισε συμβόλαιο στην Αυστραλία - Έφτιαξα ξανά τη ζωή μου»

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

14:11ENGLISH NEWS

Heritage Daily: 10 must see Ancient Greek Temples

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ