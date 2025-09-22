Blake Lively: Γιόρτασε την 18η επέτειο του «Gossip Girl» με φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς

Η Μπλέικ Λάιβλι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από παλιές, ανέκδοτες φωτογραφίες του «Gossip Girl» για να γιορτάσει την 18η επέτειο από την πρεμιέρα της σειράς.

«Το καλοκαίρι που το Gossip Girl έγινε 18…», έγραψε στη λεζάντα. «Αυτή η σειρά ήταν το σχολείο μου, η ζωή μου, η σκληρή δουλειά μου, τα ξενύχτια και τα πρωινά μου ξυπνήματα, ο δάσκαλός μου. Η Νέα Υόρκη και τα Silvercup Studios (και μερικές φορές το Παρίσι) ήταν το πανεπιστήμιό μου για ΕΞΙ χρόνια. Τόσες αναμνήσεις. Τι. Δεκαετία. Τι Πανεπιστήμιο».

Το slideshow που δημοσίευσε η Blake Lively περιλάμβανε σπάνιες φωτογραφίες από τα παρασκήνια του Gossip Girl, καθώς και στιγμές των πρωταγωνιστών της σειράς από τα γυρίσματα. Η Lively εμφανίζεται σε πολλές από αυτές μαζί με τη Λέιτον Μίστερ

αναδεικνύοντας τον δεσμό τους ως Σερίνα και Μπλερ.

Άλλες φωτογραφίες τη δείχνουν με τον Έντ Γουέστγουικ και τον Τσέις Κρόφορντ, καθώς και μία λήψη της δίπλα στον Πεν Μπάντγκλεϊ — συμπρωταγωνιστή της και πρώην σύντροφό της.

Τα τελευταία χρόνια, η Λάιβλι έχει αναστοχαστεί σχετικά με την πολιτιστική επιρροή της σειράς, ιδιαίτερα στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό ELLE τον Ιούλιο, με αφορμή την προώθηση του brand περιποίησης μαλλιών της, «Blake Brown», θυμήθηκε πώς τα ατημέλητα κυματιστά μαλλιά της Σερίνα έγιναν ένα από τα πιο πολυζητημένα χτενίσματα της δεκαετίας του 2000.

«Ίσως ένα μέρος της επιτυχίας να οφείλεται στο ότι υπήρχε μια οικειότητα και άνεση, επειδή βρισκόσουν κάθε εβδομάδα στο “σπίτι” κάποιου», είπε. «Μαθαίνεις έναν άνθρωπο, έναν χαρακτήρα, ένα στυλ, μια εμφάνιση. Ήταν και κάτι στο οποίο ήθελες να μοιάσεις, γιατί οι περισσότεροι δεν ντύνονται και δεν φτιάχνουν τα μαλλιά τους κάθε μέρα. Ούτε εγώ φτιάχνω τα μαλλιά μου κάθε μέρα».

