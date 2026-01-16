Blake Lively: Προσέλαβε δικηγόρο που ανέλαβε την υπεράσπιση θυμάτων του Έπσταιν

Στις 22 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί δικαστική ακρόαση όπου θα εξεταστούν τα επιχείρημα του Μπαλντόνι που ακυρώνει τις αξιώσεις της Λάιβλι για τις κατηγορίες σε βάρος του

Blake Lively: Προσέλαβε δικηγόρο που ανέλαβε την υπεράσπιση θυμάτων του Έπσταιν
Η Blake Lively και ο Justin Baldoni
Η Μπλέικ Λάιβλι προσέλαβε τη Σίγκριντ Μακόλεϊ, τη γνωστή δικηγόρο που είχε συνεργαστεί με τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, ενόψει της πολυαναμενόμενης δίκης της εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι

Σύμφωνα με το People, ο βασικός της ρόλος θα είναι η διαχείριση της επικοινωνίας με το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης σε καίρια ζητήματα που αφορούν την υπόθεση.

Jeffrey Epstein Maxwell Trial

Η Sigrid McCawley / AP

«Είναι προνόμιο να συνεργάζομαι με την νομική ομάδα της Μπλέικ Λάιβλι σε μια υπόθεση που, στον πυρήνα της, αφορά μια γυναίκα η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και δέχεται επιθέσεις επειδή τόλμησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της και άλλες γυναίκες συναδέλφους της», δήλωσε η Μακόλεϊ, διευθύνουσα εταίρος της Boies Schiller Flexner, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Η Μακόλεϊ θα πλαισιώσει τους Μάικ Γκότλιμπ και Έσρα Χάντσον, οι οποίοι προετοιμάζονται αυτή την περίοδο για τη νομική αντιπαράθεση με τους δικηγόρους του Μπαλντόνι στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Σίγκριντ εντάχθηκε στη νομική ομάδα της Μπλέικ σε αυτόν τον σημαντικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη δημόσια επικοινωνία της υπόθεσης», ανέφεραν οι Γκότλιμπ και Χάντσον στο μέσο, σχολιάζοντας την εξέλιξη.

«Την επιλέξαμε λόγω της πολυετούς εμπειρίας της στο να λέει την αλήθεια στην εξουσία, συμπεριλαμβανομένης της θαρραλέας εκπροσώπησης των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν, και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η εμπειρία της θα αποδειχθεί πολύτιμη για την ομάδα», πρόσθεσαν.

Sigrid McCawley

Η Sigrid McCawley / AP

Ανάμεσα στις πιο προβεβλημένες υποθέσεις της, η Μακόλεϊ εκπροσώπησε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης του Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ, μεταξύ των οποίων και η αείμνηστη Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Επίσης, είχε συνεργαστεί με τη Λέσλι Σλόαν, τη δημοσιογράφο και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Λάιβλι, μετά την ανταγωγή που είχε καταθέσει ο Μπαλντόνι εναντίον της. Η υπόθεση εκείνη απορρίφθηκε τον Ιούνιο του 2025.

Ύστερα από μήνες φημών ότι ο Μπαλντόνι και η Λάιβλι βρίσκονταν σε αντιπαράθεση στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us», η πρώην πρωταγωνίστρια του Gossip Girl κατέθεσε αρχικά καταγγελία — και στη συνέχεια αγωγή — τον Δεκέμβριο του 2024.

Blake Lively

Η Blake Lively /AP

Στην αγωγή της κατηγόρησε τον σκηνοθέτη για φερόμενη σεξουαλική παρενόχληση, αντίποινα, παραβίαση συμβολαίου, πρόκληση ψυχικής οδύνης και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Λίγο αργότερα, ο Μπαλντόνι απάντησε με ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Σλόαν, της Λάιβλι και του συζύγου της ηθοποιού, Ράιαν Ρέινολντς. Ωστόσο, η αγωγή απορρίφθηκε στα τέλη του 2025.

Film-Blake Lively-Justin Baldoni

Η Blake Lively και ο Justin Baldoni / AP

Στη δικαστική ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιανουαρίου θα δώσει την ευκαιρία στον δικαστή να εξετάσει τα επιχειρήματα σχετικά με την αίτηση του Μπαλντόνι για συνοπτική κρίση, με την οποία επιδιώκει την απόρριψη μέρους ή και του συνόλου των αξιώσεων της Λάιβλι πριν η υπόθεση φτάσει σε δίκη με ενόρκους.

