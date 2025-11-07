Blake Lively: Της στοίχισε 161 εκατ. δολάρια η εκστρατεία δυσφήμησης μετά το «It Ends With Us»

Η τεράστια οικονομική ζημιά για τη Χολιγουντιανή σταρ λόγω της δικαστικής περιπέτειας με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», Justin Baldoni

Η Blake Lively

AP
Η Blake Lively ισχυρίζεται ότι έχασε το ασύλληπτο ποσό των 161 εκατομμυρίων δολαρίων εξαιτίας της εκστρατείας δυσφήμησης που, όπως υποστηρίζει, εξαπολύθηκε εναντίον της κατά την περίοδο κυκλοφορίας της ταινίας «It Ends With Us».

Σύμφωνα με το Variety, οι δικηγόροι της ηθοποιού υποστηρίζουν ότι υπέστη τεράστια οικονομική ζημιά λόγω της αρνητικής δημοσιότητας που έλαβε η υπόθεση με τον συμπρωταγωνιστή της, Justin Baldoni, τον οποίο κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση κατα τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us».

Οι απώλειες υπολογίζονται ως εξής:

  • 56,2 εκατομμύρια δολάρια σε χαμένα έσοδα από μελλοντικές και προηγούμενες δουλειές (υποκριτική, παραγωγή, ομιλίες και διαφημιστικά συμβόλαια),
  • 49 εκατομμύρια δολάρια από τη γραμμή περιποίησης μαλλιών της, Blake Brown,
  • 22 εκατομμύρια δολάρια από τις επιχειρήσεις της στον χώρο των ποτών, Betty Buzz/Betty Booze.
Blake Lively

Η Blake Lively / AP

Επιπλέον, οι νομικοί της εκπρόσωποι εκτιμούν ότι υπέστη τουλάχιστον 34 εκατομμύρια δολάρια σε «δυσφήμηση». Συνολικά, λοιπόν, οι δικηγόροι της ζητούν τουλάχιστον τριπλάσια αποζημίωση ως ποινικές ρήτρες — δηλαδή πάνω από 480 εκατομμύρια δολάρια. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από δήλωση που υποβλήθηκε στην υπεράσπιση τον Ιούλιο, έπειτα από την κατάθεση της αγωγής της στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η δικαστική διαμάχη της πρωταγωνίστριας του «Gossip Girl» με τον σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της στο «It Ends With Us», Justin Baldoni, και την εταιρεία του Wayfarer Studios, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Blake Lively Justin Baldoni

Blake Lively - Justin Baldoni / AP

Η Lively τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του 2024 — κατηγορίες που ο Baldoni αρνείται κατηγορηματικά.

Η ηθοποιός έχει στραφεί επίσης εναντίον της ομάδας δημοσίων σχέσεων του Baldoni, κατηγορώντας την ότι οργάνωσε μια εκστρατεία δυσφήμησης εις βάρος της μετά τις καταγγελίες.

Ο Baldoni αντέστρεψε την επίθεση, καταθέτοντας αγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων εναντίον της Lively και του συζύγου της, Ryan Raynolds, για εκβιασμό και συκοφαντία. Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε το αίτημά του.

