Γάζα: Η σορός ενός ακόμη νεκρού ομήρου επιστρέφει στο Ισραήλ - Καθοδόν ο Ερυθρός Σταυρός

ψΟχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μεταφέρουν τα πτώματα τριών ατόμων που πιστεύεται ότι είναι νεκροί όμηροι που παραδόθηκαν από τη Χαμάς κατευθύνονται προς τα σύνορα με το Ισραήλ, για να παραδοθούν στις ισραηλινές αρχές, στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025.

Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται προς ένα σημείο παράδοσης στην πόλη της Γάζας για να παραλάβουν τα λείψανα ενός νεκρού ομήρου από τη Χαμάς, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς δεν προσδιόρισε την ταυτότητα του ομήρου του οποίου το πτώμα πρόκειται να παραδώσει.

? According to information provided by the Red Cross, a coffin of a deceased hostage has been transferred into its custody and is on the way to IDF troops in Gaza.



Hamas is required to uphold the agreement and take the necessary steps to return all the deceased hostages. — Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2025

Η ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε ότι εντόπισε το πτώμα σήμερα στη συνοικία Σετζάγια της πόλης της Γάζας, ενώ ο Ισραηλινός στρατός υπενθύμισε ότι χρέος της Χαμάς, σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, είναι να παραδώσει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων.

