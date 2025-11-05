Γάζα: Η σορός ενός ακόμη νεκρού ομήρου επιστρέφει στο Ισραήλ - Καθοδόν ο Ερυθρός Σταυρός
Η Χαμάς δεν προσδιόρισε την ταυτότητα του ομήρου του οποίου το πτώμα πρόκειται να παραδώσει.
Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού κατευθύνονται προς ένα σημείο παράδοσης στην πόλη της Γάζας για να παραλάβουν τα λείψανα ενός νεκρού ομήρου από τη Χαμάς, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς δεν προσδιόρισε την ταυτότητα του ομήρου του οποίου το πτώμα πρόκειται να παραδώσει.
Η ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε ότι εντόπισε το πτώμα σήμερα στη συνοικία Σετζάγια της πόλης της Γάζας, ενώ ο Ισραηλινός στρατός υπενθύμισε ότι χρέος της Χαμάς, σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, είναι να παραδώσει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων.
