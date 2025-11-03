Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί τριών ομήρων – Απομένουν ακόμη οκτώ

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί που παραδόθηκαν Κυριακή (02/11) από τη Χαμάς. Ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες που απήχθησαν από την παλαιστινιακή οργάνωση κατά την επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πολιτικό γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής», ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», τονίστηκε στην ανακοίνωση.

Τα λείψανα ανήκουν στον Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, 21 ετών, τον δεκανέα Οζ Ντανιέλ, 19 ετών, και τον συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί, 40 ετών, τον πλέον υψηλόβαθμο αξιωματικό του ισραηλινού στρατού που έπεσε στα χέρια της Χαμάς.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που κρατούσε η παλαιστινιακή οργάνωση στη Λωρίδα της Γάζας, μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει 20 σορούς στο Ισραήλ.