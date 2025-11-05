Επικοινωνία Μητσοτάκη - Νετανιάχου: Στο επίκεντρο η πρώτη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα
«Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις», είχε δηλώσει πριν από τρεις εβδομάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε το πρωί της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μητσοτάκης και Νετανιάχου συζήτησαν την πορεία εφαρμογής της πρώτης φάσης της Ειρηνευτικής Συμφωνίας για τη Γάζα.
«Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις», είχε δηλώσει πριν από τρεις εβδομάδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμμετοχή της χώρας μας στη Διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο.
