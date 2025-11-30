Ο Diddy κέρασε το δείπνο των Ευχαριστιών για 1.000 συγκρατούμενούς του

Ο Σον «Diddy» Κομπς, που εκτίει ποινή φυλάκισης, συνέβαλε στη διοργάνωση δείπνου για την Ημέρα των Ευχαριστιών προσφέροντας γεύματα σε 1.000 συγκρατούμενούς του, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο 56χρονος μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας καταδικάστηκε τον Οκτώβριο σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση, καθώς και σε πρόστιμο 500.000 δολαρίων, για trafficking με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Κρατείται στο χαμηλής ασφαλείας σωφρονιστικό ίδρυμα FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Diddy συνεργάστηκε με την ομάδα Bankroll Bosses για να αγοράσει επιπλέον τρόφιμα από το κυλικείο της φυλακής και να διανεμηθούν σε κρατουμένους. «Για μένα, η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι για να βεβαιωθούμε πως όλοι έχουν να φάνε… Όλοι νοσταλγούν την οικογένειά τους, πολλοί πέφτουν ψυχολογικά στις γιορτές», ανέφερε ο Combs στο Us Weekly μέσω της εκπροσώπου του.

Οι κρατούμενοι μαγείρεψαν μόνοι τους τα γεύματα

Τα γεύματα μαγειρεύτηκαν από κρατούμενους μέσα σε δύο ημέρες και παραδόθηκαν σε εκατοντάδες άτομα σε διαφορετικά κτίρια, δήλωσε στο περιοδικό ένας πρώην αρχηγός συμμορίας που συστήνεται ως B.I.

Χωρίς κανονικά μαγειρικά σκεύη, οι φυλακισμένοι αυτοσχεδίασαν, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία και τις κάρτες ταυτοποίησής τους για να κόψουν τα υλικά, τα οποία στη συνέχεια έβρασαν. «Οι ‘σεφ’ εδώ το κάνουν να έχει γεύση σαν να το έφτιαξε η γιαγιά», είπε ο B.I., προσθέτοντας: «Πολλοί δεν έχουν τίποτα… Ήταν ένας τρόπος να δώσουμε πίσω στην κοινότητα της φυλακής».

Παρά την προσπάθειά του να δείξει μια πιο ανθρώπινη πλευρά όσο βρίσκεται έγκλειστος, ο Diddy αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών καταγγελιών για υποθέσεις κακοποίησης κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το 2024 δημοσιεύτηκαν πλάνα από κάμερα ασφαλείας που τον δείχνουν να επιτίθεται βίαια στην πρώην σύντροφό του, την τραγουδίστρια Cassie Ventura, σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες το 2016. Στο υλικό φαίνεται να τη ρίχνει στο έδαφος, να την κλωτσά και να τη σέρνει πριν απομακρυνθεί.

Παράλληλα, πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει καταγγελίες ότι ο Diddy οργάνωνε συχνά ιδιωτικά πάρτι με σεξουαλικό περιεχόμενο, ενώ οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν πως κάποιες γυναίκες εξαναγκάζονταν σε συμμετοχή.

Ο Diddy έχει επίσης κατηγορηθεί για ένα περιστατικό του 2020 που περιλαμβάνει σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος του μουσικού παραγωγού Jonathan Hay. Σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος του Diddy δηλώνει ότι ο πελάτης του «αρνείται ως ψευδείς και δυσφημιστικούς» όλους τους σχετικούς ισχυρισμούς. «Ο κ. Combs ανυπομονεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο, όπου τέτοια ζητήματα κρίνονται με βάση αποδεκτά και ουσιαστικά στοιχεία, και όχι στη δημόσια σφαίρα», σημείωσε ο δικηγόρος του, Jonathan Davis.

