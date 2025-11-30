Ο Diddy κέρασε το δείπνο των Ευχαριστιών για 1.000 συγκρατούμενούς του

«Για μένα, η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι για να βεβαιωθούμε πως όλοι έχουν να φάνε», δήλωσε ο πρώην μεγιστάνας της μουσικής στις ΗΠΑ

Newsbomb

Ο Diddy κέρασε το δείπνο των Ευχαριστιών για 1.000 συγκρατούμενούς του
Αρχείου - AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σον «Diddy» Κομπς, που εκτίει ποινή φυλάκισης, συνέβαλε στη διοργάνωση δείπνου για την Ημέρα των Ευχαριστιών προσφέροντας γεύματα σε 1.000 συγκρατούμενούς του, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο 56χρονος μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας καταδικάστηκε τον Οκτώβριο σε τέσσερα χρόνια και δύο μήνες φυλάκιση, καθώς και σε πρόστιμο 500.000 δολαρίων, για trafficking με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Κρατείται στο χαμηλής ασφαλείας σωφρονιστικό ίδρυμα FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Diddy συνεργάστηκε με την ομάδα Bankroll Bosses για να αγοράσει επιπλέον τρόφιμα από το κυλικείο της φυλακής και να διανεμηθούν σε κρατουμένους. «Για μένα, η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι για να βεβαιωθούμε πως όλοι έχουν να φάνε… Όλοι νοσταλγούν την οικογένειά τους, πολλοί πέφτουν ψυχολογικά στις γιορτές», ανέφερε ο Combs στο Us Weekly μέσω της εκπροσώπου του.

Οι κρατούμενοι μαγείρεψαν μόνοι τους τα γεύματα

Τα γεύματα μαγειρεύτηκαν από κρατούμενους μέσα σε δύο ημέρες και παραδόθηκαν σε εκατοντάδες άτομα σε διαφορετικά κτίρια, δήλωσε στο περιοδικό ένας πρώην αρχηγός συμμορίας που συστήνεται ως B.I.

Χωρίς κανονικά μαγειρικά σκεύη, οι φυλακισμένοι αυτοσχεδίασαν, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία και τις κάρτες ταυτοποίησής τους για να κόψουν τα υλικά, τα οποία στη συνέχεια έβρασαν. «Οι ‘σεφ’ εδώ το κάνουν να έχει γεύση σαν να το έφτιαξε η γιαγιά», είπε ο B.I., προσθέτοντας: «Πολλοί δεν έχουν τίποτα… Ήταν ένας τρόπος να δώσουμε πίσω στην κοινότητα της φυλακής».

Παρά την προσπάθειά του να δείξει μια πιο ανθρώπινη πλευρά όσο βρίσκεται έγκλειστος, ο Diddy αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών καταγγελιών για υποθέσεις κακοποίησης κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Το 2024 δημοσιεύτηκαν πλάνα από κάμερα ασφαλείας που τον δείχνουν να επιτίθεται βίαια στην πρώην σύντροφό του, την τραγουδίστρια Cassie Ventura, σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες το 2016. Στο υλικό φαίνεται να τη ρίχνει στο έδαφος, να την κλωτσά και να τη σέρνει πριν απομακρυνθεί.

Παράλληλα, πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει καταγγελίες ότι ο Diddy οργάνωνε συχνά ιδιωτικά πάρτι με σεξουαλικό περιεχόμενο, ενώ οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν πως κάποιες γυναίκες εξαναγκάζονταν σε συμμετοχή.

Ο Diddy έχει επίσης κατηγορηθεί για ένα περιστατικό του 2020 που περιλαμβάνει σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος του μουσικού παραγωγού Jonathan Hay. Σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος του Diddy δηλώνει ότι ο πελάτης του «αρνείται ως ψευδείς και δυσφημιστικούς» όλους τους σχετικούς ισχυρισμούς. «Ο κ. Combs ανυπομονεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο, όπου τέτοια ζητήματα κρίνονται με βάση αποδεκτά και ουσιαστικά στοιχεία, και όχι στη δημόσια σφαίρα», σημείωσε ο δικηγόρος του, Jonathan Davis.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43LIFESTYLE

Τούνη: «Δεν παλεύω μόνο για μένα - Σφίγγω τα δόντια για να μη λυγίσω» - Η ανάρτησή της μετά τη νέα αναβολή της δίκης για το revenge porn

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργικός γάμος στην Αυστραλία: Ο Άντονι Αλμπανέζε παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον - Βίντεο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη ευκαιρία για τα μουσικά όργανα: 7 τρόποι για να τα «σώσετε» από τις χωματερές

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη την Κυριακή στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής

09:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο για τους 21.000 πόντους: «Όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια, το εκτιμώ πολύ»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Η αθέατη μάχη των πρώτων ανταποκριτών - Οι άνθρωποι και τα τραύματα πίσω από ιστορίες ηρωισμού και φρίκης

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ταξί

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ένταση στις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας: Η στιγμή που κατέβασαν από τη σκηνή Γιαπωνέζα τραγουδίστρια στη Σαγκάη

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή της επίθεσης θαλάσσιων drones κατά πετρελαιοφόρων στα ανοιχτά της Τουρκίας - Βίντεο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη αφοσίωση: Πώς μια ενυδρίδα ανταποδίδει την καλοσύνη στον άνθρωπο που την έσωσε - Βίντεο

08:41ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Boreham TEN-K: Ο ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος που ανεβαίνει έως τις 10.000 σ.α.λ.

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέτυχε 29 πόντους σε 19 λεπτά κι οδήγησε τους Μπακς στη νίκη!

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy κέρασε το δείπνο των Ευχαριστιών για 1.000 συγκρατούμενούς του: «Η μέρα αυτή είναι για να έχουν όλοι να φάνε»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά - Βίντεο

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την απογραφή ανελκυστήρων: Αυτή είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για τα roadster γενικά και για τη BMW Z4 ειδικά

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση ή την έλαβαν μειωμένη 

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Xiaomi σπάει ρεκόρ 500.000 αυτοκινήτων και έρχεται Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ταξί

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη αφοσίωση: Πώς μια ενυδρίδα ανταποδίδει την καλοσύνη στον άνθρωπο που την έσωσε - Βίντεο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Στις 18 Δεκεμβρίου θα σηκώσουμε την ελληνική σημαία στην πρώτη Belharra - Το νέο δόγμα

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά - Βίντεο

09:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο για τους 21.000 πόντους: «Όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια, το εκτιμώ πολύ»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Η αθέατη μάχη των πρώτων ανταποκριτών - Οι άνθρωποι και τα τραύματα πίσω από ιστορίες ηρωισμού και φρίκης

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ένταση στις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας: Η στιγμή που κατέβασαν από τη σκηνή Γιαπωνέζα τραγουδίστρια στη Σαγκάη

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την απογραφή ανελκυστήρων: Αυτή είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ