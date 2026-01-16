«Σούπερ-κοράλλια» στον Μαυρίκιο: Το πείραμα που νίκησε την κλιματική αλλαγή

Ενώ οι κοραλλιογενείς ύφαλοι σε όλο τον κόσμο «πεθαίνουν» από τις υψηλές θερμοκρασίες, στον Μαυρίκιο μια ομάδα επιστημόνων κατάφερε το ακατόρθωτο. Το περασμένο καλοκαίρι, όταν τα νερά του ωκεανού θύμιζαν ζεστό μπάνιο, οι φυσικοί ύφαλοι άσπρισαν και καταστράφηκαν σε ποσοστό 80%. Την ίδια ώρα, τα κοράλλια που δημιούργησε ο Δρ. Ναντίμ Ναζουράλι όχι μόνο άντεξαν, αλλά επιβίωσαν σχεδόν όλα.

Πώς τα κατάφεραν;

Η λογική πίσω από την επιτυχία είναι η «επιλεκτική εκτροφή». Αντί οι επιστήμονες να αφήνουν την τύχη των κοραλλιών στην τύχη, παρεμβαίνουν με έναν πολύ έξυπνο τρόπο:

Συλλογή «γονέων»: Με ειδικά σκάφη, συλλέγουν αυγά κοράλλια την ώρα που αναπαράγονται στη θάλασσα. Επιλογή των πιο δυνατών: Στο εργαστήριο και σε ειδικά προστατευμένα «φυτώρια», ανατρέφουν τα κοράλλια που δείχνουν ότι αντέχουν περισσότερο στη ζέστη. Επιστροφή στη θάλασσα: Μόλις δυναμώσουν, τα τοποθετούν πίσω στον ύφαλο.

Τα εντυπωσιακά νούμερα της επιτυχίας

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι αυτή η μέθοδος κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου για τον βυθό:

Παλιές μέθοδοι: Μόνο το 10% των κοραλλιών επιβίωνε από τη ζέστη.

Νέα μέθοδος (Σούπερ-κοράλλια): Το ποσοστό επιβίωσης εκτοξεύτηκε στο 99,8%!

Γιατί μας αφορά;

Ο Μαυρίκιος βασίζεται στα κοράλλια του. Χωρίς αυτά, δεν υπάρχουν ψάρια (άρα ούτε αλιεία) ούτε τουρισμός ούτε προστασία των ακτών από τα κύματα.

Οι επιστήμονες δοκιμάζουν τώρα και νέους τρόπους καλλιέργειας, όπως πλωτές πλατφόρμες. Αυτές κρατούν τα κοράλλια μακριά από τη λάσπη που σηκώνουν τα πλοία και οι τουρίστες στις παραλίες, δίνοντάς τους τον χώρο και τον καθαρό αέρα που χρειάζονται για να μεγαλώσουν.

Το μήνυμα είναι ελπιδοφόρο: Η τεχνολογία και η φύση μπορούν να συνεργαστούν για να σώσουν τους ωκεανούς μας, πριν να είναι πολύ αργά.

