Ευδοκία Ρουμελιώτη: Παίζει τους «βασιλιάδες» με τον 10χρονο γιο της

Η ανάρτηση της Ευδοκίας Ρουμελιώτη στο Instagram

Newsbomb

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Παίζει τους «βασιλιάδες» με τον 10χρονο γιο της
Αρχείου - Eurokinissi
LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη απολαμβάνει ανέμελες στιγμές με τον 10χρονο γιο της, Δημήτρη, γεμίζοντας τον ελεύθερο χρόνο τους με παιχνίδι και αγάπη.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε πρόσφατα μια τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου οι δύο τους ποζάρουν ντυμένοι βασιλιάδες κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τους για ψώνια.

https://www.instagram.com/p/DN8I5eDjEve/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Κρίνονται όλα αυτή την εβδομάδα για την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη - Το τρίτο πρόσωπο στο θρίλερ της Αμαλιάδας

08:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπρος - Ελλάδα, το Βόλος - Ολυμπιακός και όλη τη δράση

08:19LIFESTYLE

Οι Ιταλίδες επιλέγουν Μύκονο και «μαγνητίζουν» τα βλέμματα στις παραλίες

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: H πολυτεκνική και η τριτεκνική ιδιότητα γίνεται εφ΄ όρου ζωής

08:06TRAVEL

Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ελλάδας

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο πέρασε από τον Παναμά - Συναγερμός στη Βενεζουέλα

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

07:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κρίσιμο κενό ασφαλείας σε WhatsApp και Apple – Σε κίνδυνο τα μηνύματα εκατομμυρίων χρηστών

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσιγκτον: Επαφές αξιωματούχων Κίνας και ΗΠΑ για το εμπόριο

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ- ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1η έως 5 Σεπτεμβρίου

07:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα: Δύο χώρες, ένας εθνικός ύμνος και μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία!

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτήριο Περιφέρειας - Τρείς νεκροί και τέσσερις τραυματίες

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη από παράσυρση - Αγωνία για την 8χρονη εγγονή της

07:10LIFESTYLE

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Παίζει τους «βασιλιάδες» με τον 10χρονο γιο της

07:00LIFESTYLE

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Επέστρεψαν τα τεφτέρια σε οπωροπωλεία και κρεοπωλεία της γειτονιάς

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί διέσωσαν 85χρονο που έπεσε στο Θερμαϊκό

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες αφυδατωμένοι γύπες διασώθηκαν στην Κρήτη - Θύματα του θερμού και άνυδρου καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη:«Ήταν σαν να ήθελε να τους σκοτώσει» - Οι δύο νέοι έμειναν αβοήθητοι κι εγκλωβισμένοι επί μιάμιση ώρα - Δεν κάλεσε την αστυνομία

07:49ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ: Ο βίος του και το άφθαρτο επί 492 χρόνια λειψανό του

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιοδοτούνται πριν τα 62 χρόνια

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο πέρασε από τον Παναμά - Συναγερμός στη Βενεζουέλα

04:57ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: H πολυτεκνική και η τριτεκνική ιδιότητα γίνεται εφ΄ όρου ζωής

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Το F-35 που έπεσε στην Αλάσκα προοριζόταν για την Τουρκία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κακοκαιρία - εξπρές» από σήμερα το απόγευμα - Πού χτυπάει

07:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Κύπρος – Ελλάδα: Δύο χώρες, ένας εθνικός ύμνος και μια αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία!

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

07:49LIFESTYLE

Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Οι αντιφάσεις της πλευράς της 45χρονης για το τροχαίο με την Porsche - Ήταν εκείνη η οδηγός;

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκολιβυκός «στρατός» στην Ανατολική Μεσόγειο: Τι αποφασίστηκε στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ - Καλίν

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

08:19LIFESTYLE

Οι Ιταλίδες επιλέγουν Μύκονο και «μαγνητίζουν» τα βλέμματα στις παραλίες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ