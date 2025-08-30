Ευδοκία Ρουμελιώτη: Παίζει τους «βασιλιάδες» με τον 10χρονο γιο της

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη απολαμβάνει ανέμελες στιγμές με τον 10χρονο γιο της, Δημήτρη, γεμίζοντας τον ελεύθερο χρόνο τους με παιχνίδι και αγάπη.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε πρόσφατα μια τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου οι δύο τους ποζάρουν ντυμένοι βασιλιάδες κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τους για ψώνια.

https://www.instagram.com/p/DN8I5eDjEve/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

