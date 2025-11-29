ΗΠΑ: «Παγώνουν» όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

Μέλη της Εθνοφρουράς στο σημείο των πυροβολισμών κοντά στον Λευκό Οίκο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε χθες, Παρασκευή, την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) να παγώσει όλες τις αιτήσεις ασύλου, στον απόηχο του πρόσφατου πυροβολισμού δύο στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς στην Ουάσιγκτον.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να αυστηροποιήσει το αμερικανικό μεταναστευτικό σύστημα, μετά την επίθεση της Τετάρτης, η οποία φέρεται να διαπράχθηκε από έναν Αφγανό στον οποίο είχε χορηγηθεί άσυλο νωρίτερα φέτος.

Εντολή για «πάγωμα» όλων των αιτήσεων

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της USCIS —κλάδου του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας— έλαβαν οδηγία να μην προχωρήσουν σε καμία έγκριση ή απόρριψη αίτησης ασύλου που έχει λάβει η υπηρεσία. Η απόφαση αυτή, που κοινοποιήθηκε εσωτερικά την Παρασκευή, ισοδυναμεί με αόριστη παύση όλων των εκκρεμών υποθέσεων ασύλου, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Ακυρώθηκαν, επίσης, τα προγραμματισμένα ραντεβού για τους αιτούντες άσυλο που επρόκειτο να ενημερωθούν για την απόφαση επί της υπόθεσής τους, τουλάχιστον για τη Δευτέρα.

Ο διευθυντής της USCIS, Joe Edlow, επιβεβαίωσε την είδηση στο CBS News: «Η USCIS έχει αναστείλει όλες τις αποφάσεις ασύλου μέχρι να διασφαλίσουμε ότι κάθε αλλοδαπός ελέγχεται και εξετάζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Η ασφάλεια του αμερικανικού λαού έρχεται πάντα πρώτη».

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας που κατηγορείται για τον πυροβολισμό, Rahmanullah Lakanwal, είναι Αφγανός υπήκοος ο οποίος εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021, κατά τη διάρκεια της προεδρίας Μπάιντεν, μέσω του προγράμματος ανθρωπιστικής απονομής αδειών (humanitarian parole) που χρησιμοποιήθηκε για την επανεγκατάσταση χιλιάδων Αφγανών μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν. Ο Lakanwal υπέβαλε αίτηση ασύλου το 2024, η οποία εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος υπό τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ.

Ήδη από την Πέμπτη, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει την έναρξη αναθεώρησης των εγκρίσεων ασύλου που είχαν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας Μπάιντεν.

Νέα μέτρα και «ταξιδιωτικός αποκλεισμός»

Από την επίθεση της Τετάρτης, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη ανακοινώσει μια σειρά μεταναστευτικών μέτρων:

Αόριστη παύση στην επεξεργασία όλων των νόμιμων μεταναστευτικών αιτήσεων (υπηκοότητα, πράσινη κάρτα, άδειες εργασίας, άσυλο) για αιτούντες από το Αφγανιστάν. Παραγγελία για «πλήρη και αυστηρή επανεξέταση» των υποθέσεων Πράσινης Κάρτας (Green Card) που αφορούν υπηκόους από 19 χώρες που επηρεάζονται από προεδρική διακήρυξη (η οποία περιλαμβάνει χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν, η Σομαλία, το Σουδάν, η Κούβα, η Αϊτή και η Βενεζουέλα). Δημοσίευση οδηγίας που επιτρέπει στους δικαστικούς υπαλλήλους να επικαλούνται την αδυναμία σωστού ελέγχου και ταυτοποίησης των αιτούντων από αυτές τις 19 χώρες ως δυνητικό λόγο άρνησης χορήγησης Πράσινης Κάρτας. Η USCIS σημειώνει ότι ορισμένες χώρες «στερούνται αρμόδιας ή κεντρικής αρχής για την έκδοση διαβατηρίων και αστικών εγγράφων, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα της USCIS να αξιολογεί ουσιαστικά την ταυτότητα».

Αργά την Πέμπτη, ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, να «παγώσει μόνιμα τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου», ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα αφαιρέσει την ιθαγένεια από όσους «υπονομεύουν την εγχώρια ηρεμία» και θα απελαύνει κάθε αλλοδαπό που κρίνεται ως «δημόσιο βάρος, κίνδυνος ασφαλείας ή μη συμβατός με τον Δυτικό Πολιτισμό». Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη διευκρινίσει δημοσίως πώς θα εκτελεστούν αυτές οι εξαγγελίες.

*Με πληροφορίες από CBSnews

