ΗΠΑ: Τέλος τα επιδόματα για παράνομους αλλοδαπούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει φωτογραφία από αεροπλάνο που μετέφερε Αφγανούς μετά την πτώση της Καμπούλ τον Αύγουστο του 2021 ενώ μιλάει σε δημοσιογράφους, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εργάζεται για να διακόψει τις ομοσπονδιακές παροχές προς τους «παράνομους αλλοδαπούς» κατόπιν οδηγιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να τις διατηρήσει για τους Αμερικανούς πολίτες.

At @POTUS @realDonaldTrump's direction, we are working to cut off federal benefits to illegal aliens and preserve them for U.S. citizens.@USTreasury announced that it will issue proposed regulations clarifying that the refunded portions of certain individual income tax benefits… https://t.co/pn2MXoxDHC — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) November 28, 2025

Το Υπουργείο Οικονομικών «ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει προτεινόμενους κανονισμούς που θα διευκρινίζουν ότι τα επιστρεφόμενα μέρη ορισμένων ατομικών φορολογικών επιδομάτων δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα σε παράνομους και άλλους μη επιλέξιμους αλλοδαπούς», έγραψε ο Μπέσεντ στο X.

