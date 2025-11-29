ΗΠΑ: Τέλος τα επιδόματα για παράνομους αλλοδαπούς
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εργάζεται για να διακόψει τις ομοσπονδιακές παροχές προς τους «παράνομους αλλοδαπούς» κατόπιν οδηγιών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να τις διατηρήσει για τους Αμερικανούς πολίτες.
Το Υπουργείο Οικονομικών «ανακοίνωσε ότι θα εκδώσει προτεινόμενους κανονισμούς που θα διευκρινίζουν ότι τα επιστρεφόμενα μέρη ορισμένων ατομικών φορολογικών επιδομάτων δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα σε παράνομους και άλλους μη επιλέξιμους αλλοδαπούς», έγραψε ο Μπέσεντ στο X.
