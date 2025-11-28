NYT: Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Νικολάς Μαδούρο - Πιθανή η συνάντηση των δύο ηγετών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε τηλεφωνικά την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, εν μέσω κρίσης των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για πιθανή συνάντηση μεταξύ τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, το οποίο επικαλέστηκε άτομα που έχουν γνώση του θέματος, τα οποία ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα δημοσίως. Δεν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια για τέτοια συνάντηση.

Στην τηλεφωνική συνομιλία, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι το γεγονός ότι η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να χαρακτηρίσει τον Μαδούρο ως ηγέτη της οργάνωσης Cartel del los Soles, την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Αυτή είναι μια περίοδος έντασης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική με στόχο τη Βενεζουέλα. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι στόχος τους είναι να σταματήσουν την διακίνηση ναρκωτικών, αλλά έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι επιθυμούν την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία, ενδεχομένως με τη χρήση βίας, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Τον Οκτώβριο, το ίδιο μέσο είχε αναφέρει ότι ο Μαδούρο είχε προσφέρει στις ΗΠΑ σημαντικό μερίδιο στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της χώρας, μαζί με μια σειρά άλλων ευκαιριών για αμερικανικές εταιρείες, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, ο Μαδούρο επιδίωξε να παραμείνει στην εξουσία και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ διέκοψαν τις συζητήσεις, στις αρχές του περασμένου μήνα.

Η τακτική του Τραμπ να εφαρμόζει διπλή προσέγγιση απέναντι στους αντιπάλους του – συνδυάζοντας δημόσιες απειλές με άμεσες, παρασκηνιακές επαφές – είναι συχνό φαινόμενο, σχολιάζουν οι New York Times.

Παράλληλα, η κατάσταση γύρω από τη Βενεζουέλα είναι ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν εξαπολύουν επιθέσεις σε σκάφη που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστoν 80 ατόμων.

Επιπλέον, ανοιχτά των ακτών της χώρας έχει αναπτυχθεί μια πανίσχυρη ναυτική δύναμη, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, με τον Τραμπ να προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις θα μετατραπούν σε χερσαίες «πολύ σύντομα».

