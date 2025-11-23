Reuters: Οι ΗΠΑ έτοιμες για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα - Σχέδιο ανατροπής Μαδούρο

Έτοιμες να ξεκινήσουν μία νέα φάση επιχειρήσεων τις επόμενες ημέρες στη Βενεζουέλα είναι οι ΗΠΑ, όπως αποκαλύπτει το Reuters, επικαλούμενο 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, υπό τον όρο ανωνυμίας, χωρίς ωστόσο το πρακτορείο να μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα ή το εύρος τους, αλλά και αν έχει ληφθεί οριστική απόφαση από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Όπως αναφέρει, εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων ΗΠΑ - Βενεζουέλας, τις τελευταίες εβδομάδες πληθαίνουν οι αναφορές για επικείμενη δράση με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Καραϊβικής.

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις θα είναι πιθανώς το πρώτο μέρος της νέας δράσης κατά του Μαδούρο, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 63.

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε τις ερωτήσεις στο Λευκό Οίκο και η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δεν απέκλεισε τίποτα το Σάββατο όσον αφορά τη Βενεζουέλα.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ανώνυμα ο αξιωματούχος

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές σχετικά με τη Βενεζουέλα για να καταπολεμήσει αυτό που έχει περιγράψει ως τον ρόλο του Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η απόπειρα ανατροπής του Μαδούρο. Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

Εδώ και μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική, ενώ ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε την Παρασκευή τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη Βενεζουέλα και τις προέτρεψε να επιδείξουν προσοχή.

Μετά την προειδοποίηση τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις που αναχωρούσαν από τη Βενεζουέλα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να χαρακτηρίσουν τη Δευτέρα το Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τον υποτιθέμενο ρόλο της στην εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται του Cartel de los Soles, κάτι που ο ίδιος αρνείται.



Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επικείμενη κατάταξη θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αλλά εξέφρασε επίσης την προθυμία του να συνεχίσει τις συνομιλίες με την ελπίδα να βρεθεί μια διπλωματική λύση.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον. Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι συνομιλίες θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή την κλίμακα των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα οι αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική ενισχύονται με το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, το Gerald R. Ford, στην περιοχή, μαζι με άλλα τουλάχιστον επτά άλλα πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής σε επιχειρήσεις καταπολέμησης των ναρκωτικών, παρόλο που η συγκεντρωμένη δύναμη υπερβαίνει κατά πολύ ό,τι απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις εναντίον υποτιθέμενων σκαφών μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα.

Ο αμερικανικός στρατός επισκιάζει τον στρατό της Βενεζουέλας, ο οποίος είναι αποδυναμωμένος από την έλλειψη εκπαίδευσης, τους χαμηλούς μισθούς και τον φθαρμένο εξοπλισμό. Ορισμένοι διοικητές μονάδων έχουν αναγκαστεί να διαπραγματευτούν με τοπικούς παραγωγούς τροφίμων για να τροφοδοτήσουν τα στρατεύματά τους, επειδή οι προμήθειες της κυβέρνησης είναι ανεπαρκείς, σύμφωνα με το Reuters.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση του Μαδούρο να εξετάσει εναλλακτικές στρατηγικές σε περίπτωση εισβολής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας αντίδρασης τύπου ανταρτοπολέμου, την οποία η κυβέρνηση έχει ονομάσει «παρατεταμένη αντίσταση» και έχει αναφέρει σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης.

Αυτή η προσέγγιση θα περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν πράξεις σαμποτάζ και άλλες τακτικές ανταρτοπολέμου, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές και έγγραφα σχεδιασμού που χρονολογούνται από πριν από χρόνια.