«Άκυρο» από Τραμπ στα εκτελεστικά διατάγματα του Μπάιντεν - Μηχάνημα υπέγραφε αντ' αυτού

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι ακυρώνει εκτελεστικά διατάγματα και άλλα έγγραφα που είχε υπογράψει ο Δημοκρατικός προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιώντας autopen, δηλαδή μια αυτόματη πένα υπογραφής, και δεν φέρουν τη φυσική υπογραφή του.

"Οποιοδήποτε έγγραφο έχει υπογραφεί από τον «κοιμισμένο Τζο» με τη χρήση autopen, σχεδόν το 92% του συνόλου, ακυρώνεται με το παρόν και δεν είναι πλέον έγκυρο ή σε ισχύ", έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Το autopen είναι μια αυτόματη συσκευή εξοπλισμένη με ένα στιλό που μπορεί να αναπαράγει την υπογραφή ενός προσώπου, η οποία έχει προηγουμένως καταγραφεί. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από την αμερικανική κυβέρνηση αλλά και από εταιρίες για την υπογραφή πολλών εγγράφων.

Καταγγέλλοντας "ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα" στην αμερικανική ιστορία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει, ότι συνεργάτες του Τζο Μπάιντεν χρησιμοποιούσαν autopen για την υπογραφή εγγράφων τα οποία δεν είχε εγκρίνει ο Μπάιντεν.

Τον Ιούνιο, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του στενού περιβάλλοντος του πρώην προέδρου, κατηγορώντας το ότι "συνωμότησε" για να κρύψει την παρακμή του Μπάιντεν και να σφετεριστεί την εξουσία του.

"Οι τρελοί ριζοσπάστες αριστεροί που περιέβαλαν τον Μπάιντεν, του στέρησαν την προεδρία", έγραψε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, διαβεβαιώνοντας ότι "οι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν autopen, το έκαναν παράνομα".

"Ο Τζο Μπάιντεν δεν είχε εμπλακεί στη διαδικασία του autopen και, αν πει πως είχε εμπλακεί, θα διωχθεί για ψευδορκία", απείλησε.

Ο Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του κατήγγειλε τους ισχυρισμούς αυτούς ως "γελοίους και ψευδείς".

Διαβάστε επίσης