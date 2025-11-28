Telegraph: Ο Τραμπ προτίθεται να αναγνωρίσει ως «ρωσικά» τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να αναγνωρίσει ως «ρωσικά» κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από την υφιστάμενη αμερικανική διπλωματική γραμμή και έχει προκαλέσει ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.​

Το σχέδιο προοριζόταν να μεταφερθεί στον Βλαντίμιρ Πούτιν από τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ κατά την παραμονή τους στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παραλαβή αναθεωρημένου ειρηνευτικού προσχεδίου από συνομιλίες Ουκρανών και Αμερικανών στη Γενεύη.​

Το αρχικό σχέδιο Γουίτκοφ με 28 σημεία προέβλεπε de facto αναγνώριση της Κριμαίας, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ ως ρωσικού εδάφους, συν εδάφη σε Χερσώνα και Ζαπορίζια μετά κατάπαυση πυρός. Στη Γενεύη υιοθετήθηκε σχέδιο 19 σημείων, με πηγές να αναφέρουν ότι η πρόθεση εδαφικής αναγνώρισης διατηρείται.​

Ουκρανία: Δημοψήφισμα για παραχώρηση εδαφών

Το ουκρανικό Σύνταγμα απαιτεί δημοψήφισμα για παραχώρηση εδαφών. Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε σε συνέντευξη ότι «κανένα λογικό άτομο δεν θα υπέγραφε μια τέτοια παραχώρηση» και όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, «κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι η Ουκρανία θα παραδώσει εδάφη».​

Η Telegraph δημοσιεύει διαρροές τηλεφωνικών συνομιλιών όπου ο Γουίτκοφ ενημερώνει Ρώσους για τη στάση του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένου του Ντονέτσκ. Η «Συμμαχία των Προθύμων» δηλώνει ότι δεν θα υποστηρίξει λύση που νομιμοποιεί βίαιη αλλαγή συνόρων, βασική για την ευρωπαϊκή σταθερότητα.​

Η στάση της Μόσχας και τα επόμενα βήματα

Η Μόσχα στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση κατεχόμενων περιοχών στο ρωσικό σύστημα εντός δεκαετίας, χωρίς παραχωρήσεις. Οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες, με Ουκρανούς αξιωματούχους να αναμένονται στη Φλόριντα για συνομιλίες στο Mar a Lago, ενώ ο Ζελένσκι δεν έχει ορίσει συνάντηση με τον Τραμπ.

