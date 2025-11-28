Ο Πούτιν επιμένει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραδώσει εδάφη για να υπάρξει συμφωνία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το περίγραμμα ενός ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ωστόσο ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει εδάφη για να είναι δυνατή οποιαδήποτε συμφωνία. «Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, σημειώνοντας ότι η εκδοχή του σχεδίου που συζητήθηκε από την Ουάσινγκτον και το Κίεβο στη Γενεύη είχε κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

«Βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά λαμβάνει υπόψη τη θέση μας σε ορισμένους τομείς», πρόσθεσε. «Αλλά σε άλλα σημεία, σαφώς πρέπει να καθίσουμε και να μιλήσουμε». Τα σχόλια του Ρώσου προέδρου, ο οποίος χαρακτήρισε για άλλη μια φορά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «παράνομο», υποδήλωσαν ότι, παρά την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια προόδου στα βασικά σημεία τριβής που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης εργασίας στο Κιργιστάν, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της μόνο εάν οι ουκρανικές δυνάμεις αποσυρθούν από περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. «Εάν τα ουκρανικά στρατεύματα εγκαταλείψουν τα εδάφη που κατέχουν, τότε θα σταματήσουμε να πολεμάμε», είπε. «Εάν δεν το κάνουν, θα πετύχουμε τους στόχους μας στρατιωτικά».

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι η ηγεσία της Ουκρανίας ήταν «παράνομη», υποστηρίζοντας ότι αυτό καθιστούσε νομικά αδύνατη την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με το Κίεβο και ότι οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση θα απαιτούσε ευρύτερη διεθνή αναγνώριση.

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ταξιδέψει στη Ρωσία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και απέρριψε τις κατηγορίες ότι ο Γουίτκοφ είχε δείξει προκατάληψη υπέρ της Μόσχας κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών, αποκαλώντας τες «ανοησίες». Ο Γουίτκοφ, μακροχρόνιος συνεργάτης του Τραμπ και κατασκευαστής ακινήτων, έχει δεχθεί κριτική στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ μετά από διαρροή τηλεφωνικής κλήσης που αποκάλυψε ότι συμβούλευε έναν ανώτερο βοηθό του Κρεμλίνου για το πώς πρέπει να χειριστεί ο Πούτιν τις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ.

Οι πρόσφατες διαπραγματευτικές τακτικές της Ρωσίας απηχούν εκείνες που έχει χρησιμοποιήσει από την επανεκλογή του Τραμπ: το Κρεμλίνο σηματοδοτεί την προθυμία του να διερευνήσει πιθανές ειρηνευτικές συμφωνίες, ενώ δεν δείχνει καμία διάθεση να υποχωρήσει από τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις - οι περισσότερες από τις οποίες θεωρούνται στο Κίεβο απαράδεκτες και ισοδυναμούν με συνθηκολόγηση.

Η Τατιάνα Στανόβαγια, ανεξάρτητη Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια, έγραψε στο X: «Δεν βλέπω τίποτα αυτή τη στιγμή που θα ανάγκαζε τον Πούτιν να επανυπολογίσει τους στόχους του ή να εγκαταλείψει τις βασικές του απαιτήσεις». «Ο Πούτιν αισθάνεται πιο σίγουρος από ποτέ για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να περιμένει μέχρι το Κίεβο να αποδεχτεί τελικά ότι δεν μπορεί να κερδίσει και πρέπει να διαπραγματευτεί με τους γνωστούς όρους της Ρωσίας», πρόσθεσε. Αρκετοί από αυτούς τους όρους εμφανίστηκαν στο αρχικό σχέδιο των 28 σημείων που ανέπτυξαν Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι και διέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα.

Θα απαιτούσαν από την Ουκρανία να παραχωρήσει οικειοθελώς εδάφη που η Μόσχα δεν έχει καταλάβει στρατιωτικά. Το Κίεβο καλείται επίσης να αποδεχτεί μειώσεις ή διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ, ενώ οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στο πλαίσιο του γαλλο-βρετανικού «συνασπισμού των προθύμων»- θα απαγορεύεται ρητά.

Ο αρχηγός του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν θα συμφωνούσε να παραχωρήσει γη στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ειρήνη. Δήλωσε στο αμερικανικό περιοδικό Atlantic: «Όσο ο Ζελένσκι είναι πρόεδρος, κανείς δεν πρέπει να βασίζεται στο ότι θα παραδώσουμε εδάφη. Δεν θα παραχωρήσει εδάφη».

