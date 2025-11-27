Η Ουκρανία «τρέχει» για ειρήνη: Nέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ στη σκιά της Γενεύης

Ο Αντρέι Γερμάκ, επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουκρανική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025.

Λίγη μόλις ώρα μετά τις δηλώσεις Πούτιν, στο Τατζικιστάν, ο Αντρέι Γερμάκ, ο πανίσχυρος διευθυντής της προεδρίας του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, προχώρησε σε μια ανάρτηση στο X στην οποία σημειώνει ότι χρειάζεται ταχύτητα ώστε να μην χαθεί η δυναμική των διαπραγματεύσεων. Και αποκάλυψε ότι στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να συνεχιστεί η κοινή εργασία των ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών, με στόχο να χτιστούν οι περαιτέρω διαδικασίες πάνω στα αποτελέσματα που καταγράφηκαν στη Γενεύη.

Συγκεκριμένα στην αναρτησή του σημειώνει:

Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, η κοινή εργασία των ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών θα συνεχιστεί για την ανάπτυξη του αποτελέσματος που επιτεύχθηκε στη Γενεύη. Είναι σημαντικό να μην χάσουμε την παραγωγικότητα και να εργαστούμε γρήγορα.

Наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві. Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко. Ключова наша спільна з партнерами мета залишається незмінною – якомога швидше… — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 27, 2025

Ο βασικός στόχος που μοιραζόμαστε με τους εταίρους μας παραμένει αμετάβλητος - να επιτύχουμε μια διαρκή και αξιοπρεπή ειρήνη για την Ουκρανία το συντομότερο δυνατό.

Όπως συνέβη στη Γενεύη, προετοιμαζόμαστε τώρα για μια εποικοδομητική συζήτηση για να επιτύχουμε απτή πρόοδο στον καθορισμό των βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου. Ευχαριστώ την αμερικανική ομάδα για το έργο της χωρίς παύσεις. Η ειρήνη πρέπει να γίνει ένα κοινό επίτευγμα.

