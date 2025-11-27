Εντολή για αντίποινα κατά της ΕΕ από τον Πούτιν - Στο επίκεντρο τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα Πέμπτη κατά την διάρκεια συνέντευξη τύπου. Ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα, ότι η κυβέρνησή του ετοιμάζει αντίμετρα, σε περίπτωση που ευδωθούν τα σχέδια αυτών που θέλουν οι Βρυξέλλες να προχωρήσουν στη κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτήθει ένα δάνειο 140 δισ. ευρώ που θα δοθεί στην Ουκρανία. Όπως υπογράμμισε με ιδιαίτερη έμφαση, έχει ήδη δώσει σχετική εντολή στη ρωσική κυβέρνηση.

Προειδοποιήσεις για «κλοπή»

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την πιθανή χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων «κλοπή ξένης περιουσίας». Υποστήριξε δε επιπρόσθετα ότι μια τέτοια κίνηση θα έβλαπτε σοβαρά το διεθνές κύρος της Ευρώπης και θα προκαλούσε τριγμούς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. «Η εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ θα υποχωρήσει. Απότομα», σημείωσε.

Σε μια έμμεση απειλή για τις οικονομίες της Ένωσης, μίλησε για έναν «δύσκολη οικονομική κατάσταση» που, όπως είπε, θα περάσει η Ευρώπη, τονίζοντας ότι η γερμανική οικονομία η μεγαλύτερη της ΕΕ - «βρίσκεται σε ύφεση για τρίτη χρονιά».

Δεν κάνει πίσω το Βέλγιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επαναλάβει ότι η πρωτοβουλία δεν συνιστά κατάσχεση. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν δεσμευμένα στην Euroclear, τον χρηματοοικονομικό θεματοφύλακα με έδρα τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, η πρόταση συναντά αντιστάσεις, κυρίως από το Βέλγιο, λόγω φόβων για ρωσική αντίδραση.

Η ιδέα που εξετάζει η ΕΕ προβλέπει ουσιαστικά δανεισμό από την Euroclear, με τα χρήματα να μεταφέρονται στο Κίεβο για τη στήριξη της άμυνας απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το σχέδιο νόμου για το δάνειο των 140 δισ. ευρώ θα παρουσιαστεί σύντομα.

