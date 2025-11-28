Ουκρανία: Έρευνα των αρχών κατά της διαφθοράς στο σπίτι στενού συνεργάτη του Ζελένσκι

O Αντρίι Γερμάκ, προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου, σε συνέντευξη Τύπου στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον, την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025.

Στο στόχαστρο των ουκρανικών αρχών κατά της διαφθοράς βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) ο προσωπάρχης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχων.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του και το διαμέρισμά του.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Αντρίι Γερμάκ κατά τη συνάντησή τους με την πριγκίπισσα Anne της Βρετανίας στο Κίεβο, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Reuters Pool μέσω AP / Thomas Peter

«Συνεργάζομαι πλήρως»

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ερευνούν και το διαμέρισμά του. «Οι ερευνητές δεν συναντούν κανένα εμπόδιο», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram. «Από την πλευρά μου, συνεργάζομαι πλήρως».

Τους τελευταίους μήνες έχουν διατυπωθεί κατά της κυβέρνησης του Ζελένσκι σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά.

Τους τελευταίους μήνες έχουν διατυπωθεί κατά της κυβέρνησης του Ζελένσκι σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα σκάνδαλο, που περιλάμβανε δωροδοκίες στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανάγκασε δύο υπουργούς να παραιτηθούν, ενώ ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις στον επί χρόνια συνεταίρο του σε επιχειρήσεις Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.

