Ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία συναντώνται αυτή την εβδομάδα για τη φόρμουλα ειρήνης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε απόψε ότι ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία θα συναντηθούν εντός της εβδομάδας.

Στόχος της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθεί η φόρμουλα των εγγυήσεων ασφαλείας που συζητήθηκε πρόσφατα στη Γενεύη και να δημιουργηθεί ένα μονοπάτι προς την ειρήνη. «Η ομάδα μας μαζί με τους Αμερικανούς θα συνεδριάσει στο τέλος της εβδομάδας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στο βραδινό του διάγγελμα.

Θέλουμε να φέρουμε πιο κοντά τις θέσεις που προέκυψαν από τη Γενεύη, πρόσθεσε, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα είναι πλήρως προετοιμασμένη. Θα εστιάσει αποκλειστικά σε ουσιαστική δουλειά, τόνισε ο Ζελένσκι.

